Logitech introducerer artikulerende webkamera til forbedrede fjernmøder og livestreaming

Logitech har afsløret sin seneste innovation, Logitech Reach, et artikulerende webcam designet til at forbedre fjernmøder, online vejledning og livestreaming-oplevelser. Virksomheden planlægger at crowdfunde kameraet gennem Indiegogo Enterprise for at forfine designet og bestemme prisen.

Selvom selve webkameraet ikke er nyt, da det er baseret på Logitech Streamcam, giver tilføjelsen af ​​en artikulerende arm forbedret funktionalitet. Dette 1080p, 60fps webcam kan om nødvendigt udskiftes med et andet Streamcam, hvilket sikrer, at brugerne ikke behøver at købe en helt ny enhed i tilfælde af skade.

Logitech foretog markedsundersøgelser og fandt ud af, at de fleste respondenter foretrak en alt-i-én-løsning frem for blot en montering. Derfor besluttede virksomheden at tilbyde Reach som en komplet pakke. Efter at Indiegogo-kampagnen er afsluttet, og der er indsamlet tilstrækkelige data, vil Logitech påbegynde salget af Reach, med muligheder for en fritstående base eller en skrivebordsklemme.

En iøjnefaldende funktion ved Reach er dens glatte panoreringsevne, som giver brugerne mulighed for nemt at fremvise genstande på deres skrivebord ved jævnt at panorere hen over dem. Logitech Product Lead Gaurav Bradoo fremhævede en specialdesignet ring på kameraholderen, der sikrer, at billedet forbliver oprejst under panorering. Stabiliteten og smidigheden af ​​bevægelser adresserer begrænsningerne ved eksisterende artikulerende webcam-ophæng.

Selvom tidspunktet for udgivelsen af ​​Reach kan virke lidt sent, i betragtning af skiftet væk fra fjernarbejde i mange virksomheder, giver det stadig værdifulde fordele for dem, der fortsætter med at arbejde eksternt, eller for streamere og vloggere, der søger mere dynamisk indhold. Med sin alsidighed sigter Reach mod at forbedre den interaktive oplevelse af onlinemøder og livestreams.

kilder:

- Randen