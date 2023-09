Nye funktioner i Apples iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max

Apple er klar til at frigive sine seneste flagskibssmartphones, iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max, og de kommer med nogle spændende nye funktioner. En af de mest bemærkelsesværdige ændringer er introduktionen af ​​den nye Action-knap, som vil erstatte den traditionelle Ring/Silent-kontakt, der har været en fast bestanddel af iPhone siden dens start.

Handlingsknappen, der ligner den, der findes på Apple Watch Ultra, er en mekanisk trykknap, der giver brugerne mulighed for manuelt at aktivere brugerdefinerbare funktioner. Baseret på kode fundet i iOS 17 beta, forventes det, at knappen Handling vil være i stand til at udføre flere handlinger, der kan tilpasses i indstillingerne:

Tilgængelighed: Giver brugere adgang til forskellige tilgængelighedsindstillinger såsom VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch og mere.

Genveje: Gør det muligt for brugere at køre genveje, der er oprettet i appen Genveje, såsom at sende beskeder, afspille afspilningslister eller kontrollere smarte hjemmeenheder.

Lydløs tilstand: Ligesom Ringe/Lyse-kontakten kan handlingsknappen slå lydløs tilstand til eller fra, slå ringetonen og alarmer fra eller til.

Kamera: Starter kamera-appen og giver brugerne mulighed for at tage billeder eller videoer med et enkelt tryk på handlingsknappen.

Lommelygte: Tænder eller slukker lommelygten på bagsiden af ​​enheden.

Fokus: Aktiverer eller deaktiverer en fokustilstand.

Magnifier: Aktiverer Magnifier-appen, der gør iPhones kamera til en zoomenhed til små tekster eller objekter.

Oversæt: Starter Oversæt-appen og gør det muligt for brugere at starte samtaler eller oversættelser med et enkelt tryk på handlingsknappen.

Stemmememoer: Starter eller stopper optagelse af stemmememoer med Voice Memo-appen.

Disse nye funktioner gør Action-knappen til en af ​​de vigtigste differentierende faktorer for iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max.

Ud over handlingsknappen rygtes det, at iPhone 15 Pro har en mellemramme lavet af Grade 5 titanium, hvilket resulterer i en væsentlig lettere enhed. Den anslås at være op til 10 procent lettere end sin forgænger, iPhone 14 Pro.

Apples afsløring af iPhone 15-serien sker snart sammen med andre potentielle produktmeddelelser. Hold dig opdateret for flere opdateringer og dækning om Apples seneste innovationer.

Kilder: MacRumors