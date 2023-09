Fremtiden for musikstreaming: En kunstner-centreret model

Universal Music Group (UMG), verdens største musiklabel, har annonceret væsentlige ændringer i royaltysystemet i sin aftale med den franske streamingtjeneste Deezer. Den nye model har til formål at omdirigere flere royaltypenge til professionelle kunstnere og væk fra bots og lydspor med hvid støj, der oversvømmer streamingplatformene. Dette skridt ses som en stor ændring i musikindustrien, hvor UMG fører an og trækker andre store labels og platforme ind i en ny fase af streaming.

UMG CEO Lucian Grainge mener, at de nuværende royaltyaftaler er forældede, og at enhver optagelse behandles ens uanset dens kvalitet. Denne nye kunstnercentrerede model vil betale mere for sange og kunstnere, som lytterne aktivt opsøger, og derved opløse de økonomiske incitamenter for AI-genererede numre til at sprede sig.

JPMorgan advarer om en potentiel "dystopisk AI-fremtid", hvor streamingplatforme kan blive oversvømmet med lavkvalitets AI-genereret indhold, hvilket udvider sangbiblioteket fra 100 millioner til over en milliard på få år. UMGs nye betalingssystem forventes at modvirke dette ved at yde mere økonomisk støtte til musikere og reducere incitamentet til AI-genererede numre.

Succesen med denne nye model kan have en betydelig indvirkning på UMG's omsætning, hvor JPMorgan hæver sin aktieprognose og estimerer en potentiel stigning på over 20%, hvis en dystopisk AI-fremtid skulle materialisere sig. Deezer planlægger at implementere disse nye betalingsbetingelser i oktober, og UMG forfølger aftaler med andre streamingplatforme.

Magtdynamikken i musikindustrien er tydelig, med UMG's dominans tydelig. Andre streamingtjenester er stærkt afhængige af UMGs katalog og erkender, at uden kunstnere som Taylor Swift og Drake ville deres platforme kollapse. Med denne fordel søger musikindustrien at bygge videre på de seneste gevinster og modvirke den aftagende vækst i streamingboomet.

Dette skridt hen imod en kunstnercentreret model afspejler UMG's proaktive tilgang til tidligt at tage fat på eksistentielle spørgsmål. Efterhånden som streaming-landskabet udvikler sig, sigter UMG på at sikre dets stabilitet, ved at tage ved lære fra pirateritiden og reparere taget, mens solen stadig skinner.

Kilder: Financial Times, Midia