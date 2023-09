The First Descendant introducerer New Hero, Sharen Julicia: A Half-Woman Half-Machine Lethal Assassin

Nexons kommende looter-skydespil, The First Descendant, har skabt meget hype blandt spillere. Drevet af Unreal Engine 5 er dette næste generations spil klar til at blive udgivet til pc, PS5 og Xbox Series X|S. For nylig blev en ny helt ved navn Sharen Julicia afsløret, der viser hendes dødbringende evner i en gameplay-trailer.

Sharen Julicia, en fascinerende halvt kvinde, halvt maskine karakter, bringer en unik spillestil til The First Descendant. Hendes færdigheder ligger i kamp på tæt hold, hvilket gør hende til et ideelt valg for spillere, der foretrækker aggressive taktikker. Sharen bruger camouflage både til snigende tilgange og hurtige tilbagetog, hvilket giver hende mulighed for at komme tæt på sine fjender uopdaget.

En af Sharens passive færdigheder, Assassinator, sætter hende i stand til at gøre øget skade på fjender, der ikke angriber hende. Denne evne forstærker yderligere hendes dødelige indvirkning på slagmarken. Derudover har Sharen en række aktive færdigheder, der forbedrer hendes offensive potentiale. Hendes Cutoff Beam udløser et elektrisk stråleangreb, der ikke kun forårsager skade, men også anvender en elektrokutionseffekt på hendes mål.

En anden aktiv færdighed, hun besidder, er Active Camouflage, som skjuler hendes tilstedeværelse, indtil hun udløser et angreb. Denne teknik udløser Ambush-tilstand, når camouflagen slutter, hvilket øger skaden ved hendes næste angreb. Derudover kan Sharen indsætte Shock Nuts, sprængstoffer, der bedøver hendes modstandere, og Flash Daggers, som udløser flere projektiler mod fjender inden for hendes sigteområde. Disse dolke giver eksplosive skader og fremkalder en elektrokutionseffekt.

The First Descendant lover at levere spændende gameplay og intense kampe, og Sharen Julicia tilføjer endnu en spændende facet til spillet. Spillere kan forudse en actionmættet oplevelse med denne dødelige halvkvinde, halvt maskinmorder. Hold dig opdateret for eksklusive nye gameplay-optagelser, da IGN snart vil afsløre flere detaljer om The First Descendant.

Definitioner:

– Looter shooter: En undergenre af videospil, der kombinerer elementer af plyndring og skydning, hvor spillere samler våben, ammunition og udstyr, mens de deltager i kamp.

– Unreal Engine 5: En state-of-the-art spiludviklingsmotor skabt af Epic Games.

– Elektrokutionseffekt: En gameplay-mekaniker, der påfører yderligere skade eller statuseffekter på mål, der er ramt af et elektrisk angreb.

kilder:

– Ryan McCaffrey, IGN's administrerende redaktør af previews og vært for Xbox-show og interviewshow.