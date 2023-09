Barbie: The Movie Merchandise You Can't Resist

Greta Gerwigs Barbie-film har været en stor succes og har fængslet publikum i alle aldre med sin udforskning af femininitet og pres fra perfektion. Hvis du er fan af filmen, vil du blive glad for at vide, at en række varer med Barbie-tema kan købes. Fra soundtracks og tøj til samlerdukker og spiltilbehør, der er noget for enhver smag.

Du kan købe en digital kopi af filmen eller forudbestille den fysiske disk. At leje filmen koster $24.99, mens køb af den koster $29.99. Det er værd at bemærke, at filmen er Movies Anywhere-kvalificeret, så du kan se den på enhver deltagende platform.

Hvis du ønsker at tilføje til din Barbie-samling, kan du forudbestille Barbie-filmen på 4K UHD Blu-ray. Udgivelsesdatoen er endnu ikke fastlagt, men film i fysisk format bliver normalt tilgængelige inden for et par uger efter den digitale version.

Fans af Ryan Goslings karakter, Ken, kan glæde sig over udgivelsen af ​​Barbie The Movie Collectible Ken Doll. Denne dukke, iført sin ikoniske sorte frynservest og imiteret pelsfrakke, kan blive din for $75. Den kommer endda i en samlerbar Barbie-filmemballage. Udgivelsesdatoen for denne vare er fastsat til den 31. januar 2024.

Barbies album, med numre fra Ryan Gosling, Lizzo og flere, er tilgængeligt på vinyl. Du kan vælge mellem en pink vinyl eller en Amazon Exclusive mælkeagtig klar vinyl, som begge er på udsalg i øjeblikket.

For spilentusiaster er der controllere med Barbie-tema tilgængelige. Du kan vælge en Deep Pink Xbox-controller eller en Nova Pink PS5-controller for at tilføje et strejf af Barbie-magi til dit spilopsætning.

Hvis du vil vise din Ken-ergy, kan du forudbestille 'I Am Kenough' hættetrøjen fra Mattel. Denne hættetrøje er lavet af hyggeligt materiale og koster 60 USD og sendes den 10. oktober eller før. Mattel tilbyder også andre 'I Am Kenough'-beklædningsgenstande, herunder hatte og hættetrøjer.

For dem, der ønsker at dekorere deres boligareal, har Mattel en række af Barbie-film-tema-lærredsprint til rådighed. Disse prints, til en pris af $40 hver, giver dig mulighed for at vise din kærlighed til Barbie.

Med så mange muligheder at vælge imellem kan Barbie-fans fuldt ud fordybe sig i filmens verden. Uanset om det er gennem samleobjekter, mode eller indretning, er der ingen mangel på måder at fejre Barbie: The Movie.

