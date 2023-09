Apple Watch Series 9 og Ultra 2: Hvad er nyt i 2023?

I 2022 skabte Apple bølger med udgivelsen af ​​det robuste Apple Watch Ultra, en af ​​de største lanceringer i årevis. Sidste år blev der også introduceret Series 8, som indeholdt hudtemperaturføling. Selvom Series 9 og Ultra 2 måske ikke er så banebrydende, bringer de nogle bemærkelsesværdige opgraderinger til bordet.

Series 9 bevarer designet af sin forgænger, Series 8, men kommer med et hurtigere S9-chipsæt. Denne forbedrede processorkraft øger ikke kun hastigheden, men forbedrer også batteriets levetid. Siri-anmodninger kan nu behandles på enheden, hvilket eliminerer behovet for en Wi-Fi-forbindelse eller stærk celledækning for at styre dit ur. Derudover er en ny pink farvemulighed blevet introduceret.

Ultra 2, til en pris af $799, er Apples dyreste ur. Den kan prale af en utrolig lys skærm, der når op til 3,000 nits, hvilket gør det nemmere at tjekke sportsdata, der ændrer sig hurtigt, såsom højde. Både Ultra 2 og Series 9 har en ny funktion kaldet Double Tap, som giver brugerne mulighed for at udføre enkle handlinger som at lægge på et opkald eller starte en timer ved at trykke fingeren og tommelfingeren sammen på uret.

Bæredygtighed var et centralt fokus for Apple i år. Urene bruger nu genbrugt kobolt i batteriet og genbrugsmaterialer i urkassen. Apple har også introduceret et nyt materiale kaldet FineWoven, lavet af 86 % genbrugsindhold, til sine sportsløkker. Virksomheden har gjort en indsats for at reducere COXNUMX-udledningen ved at investere i vedvarende energi.

Når man ser fremad, tyder rygter på, at Apple kan have betydelige opgraderinger i vente til Apple Watch X, der forventes at blive frigivet i 2024 eller 2025. Spekulerede forbedringer omfatter et tyndere etui og et nyt remfastgørelsessystem. Watch X kan også have en microLED-skærm for forbedret batterilevetid og en større skærm.

Med hensyn til sundhedsrelaterede funktioner har Apple konsekvent introduceret nye funktionaliteter med hver iteration. Potentielle fremtidige tilføjelser kunne omfatte blodtryksovervågning og ikke-invasiv blodsukkerovervågning. Disse funktioner ville være særligt gavnlige for personer med diabetes eller prædiabetes.

Apples mål om at konkurrere med Garmin i kategorien premium sportsur er tydeligt med introduktionen af ​​nye hardware- og softwarefunktioner. Det nyligt annoncerede WatchOS 10 bringer forbedrede funktioner til Series 9 og Ultra 2, såsom muligheden for at forvandle din telefon til en automatisk cykelcomputer under en cykeltræning.

Mens Apple Watch SE, entry-level optionen, ikke modtog nogen opgraderinger i år, bringer Series 9 og Ultra 2 nok forbedringer til at holde Apple-entusiaster begejstrede. Forudbestillinger af disse ure er allerede begyndt, med tilgængelighed fra den 22. september.

kilder:

– WIRED (kilde til den originale artikel)