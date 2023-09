Tetra Pak Custom Printing revolutionerer drikkevarekartonemballage

Tetra Pak afslørede for nylig sin seneste innovation, Tetra PakR Custom Printing, på PACK EXPO Las Vegas. Dette nye initiativ tilbyder brands en banebrydende, omkostningseffektiv og tilpasselig løsning til udskrivning på papirbaserede drikkevarekartoner. Virksomheden annoncerede også et samarbejde med Flow Beverage Corp., et sundheds- og wellness-fokuseret drikkevarefirma baseret i Toronto, for at skabe skræddersyet emballage til dets alkaliske kildevand.

En af de mest spændende udviklinger, der blev fremvist ved begivenheden, var installationen af ​​en Koenig & Bauer RotaJET 168 digital printer i fuld bredde på Tetra Paks anlæg i Denton, Texas. Denne avancerede printer kan prale af en webhastighed på 135 m/min og en webbredde på 840 til 1680 mm, der tilbyder øget fleksibilitet og mulighed for at tilpasse med dynamiske QR-koder i pakken og forskellige designs inden for samme ordre .

Fordelene ved Tetra Pak Custom Printing er ikke begrænset til æstetiske forbedringer. Denne digitale printteknologi giver mulighed for mindre, mere personlige batchstørrelser, hvilket gør den ideel til mad- og drikkevaremærker i alle størrelser. Derudover kan emballagen integreres med tilsluttede emballageapplikationer ved hjælp af unikke koder og designs.

Flow Beverage Corp., kendt for sin tilstedeværelse i detailbutikker over hele Canada og USA, planlægger at bruge den tilpassede emballage i sit partnerskab med Live Nation Entertainment. Ved at inkorporere skræddersyede designs på Tetra Pak-kartoner, sigter Flow på at udnytte forbrugertrends og forbedre sit brands tilstedeværelse på Live Nation Canada spillesteder.

Pedro Goncalves, Vice President of Marketing for Tetra Pak USA og Canada, understregede vigtigheden af ​​hurtigt at aktivere marketingindsatsen i nutidens hurtige verden. Han udtrykte stolthed over at samarbejde med Flow og bringe deres innovative designs til koncertdeltagere, når de forlader deres yndlingsprogrammer dette efterår.

Ifølge Nicholas Reichenbach, grundlægger og administrerende direktør for Flow, løfter Tetra Pak Custom Printing ikke kun designet af deres kartoner, men præsenterer også nye annonceringsmuligheder. Han mener, at mediet taler meget om deres engagement i kvalitet, bæredygtighed og mindeværdige oplevelser og forventer flere partnerskaber, der udtrykker deres brand- og bæredygtighedsværdier på pakken.

Samlet set revolutionerer Tetra Pak Custom Printing drikkevarekartonemballage ved at tilbyde brands muligheden for at fremvise deres identitet og forbinde med forbrugerne på en dynamisk og miljøvenlig måde.

