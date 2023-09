TerraMaster frigiver TNAS Mobile 3-app til nem lagerstyring

TerraMaster, et professionelt mærke med speciale i innovative opbevaringsprodukter, har lanceret TNAS Mobile 3-applikationen. Denne kraftfulde app giver brugere mulighed for bekvemt at sikkerhedskopiere fotos og videoer fra deres mobiltelefoner, fjernadgang til filer, afspille multimedieindhold og administrere TerraMaster NAS-enheder. Uanset om brugere har brug for adgang til vigtige forretningsfiler på farten eller ønsker at dele personlige billeder med familie og venner, er TNAS Mobile 3 designet til at opfylde deres behov.

Nøglefunktionerne i TNAS Mobile 3 inkluderer et alt-i-en og intuitivt brugergrænsefladedesign, der giver brugerne et klart overblik over deres NAS-systemstatus, lagerbrug og tilsluttede enheder. Appen giver mulighed for både automatisk og manuel backup af billeder og videoer fra mobiltelefonens album til TNAS-enheden, hvilket frigør værdifuld lagerplads. Derudover giver de automatiske sorterings- og genfindingsfunktioner nem og hurtig adgang til filer.

TNAS Mobile 3 tilbyder også problemfri mediestreaming direkte fra TerraMaster NAS til mobile enheder, hvilket sikrer on-demand tilgængelighed af musik, video og fotos. Brugere kan nyde sikker og bekvem fjernadgang til filer, fotos, videoer og dokumenter gemt på TerraMaster NAS fra hvor som helst i verden uden behov for komplicerede netværkskonfigurationer eller VPN-indstillinger.

Med TNAS Mobile 3 bliver organisering og håndtering af filer på TNAS'en nemmere med funktioner som filupload, download og deling. Brugere kan samarbejde med kolleger eller dele minder med venner og familie uden at være afhængige af tredjepartstjenester. Appen prioriterer også datasikkerhed med en tilpasset hemmelig nøgle og AES 256 hardwarekrypteringsniveau for at beskytte følsomme data.

Derudover øger TNAS Mobile 3 sikkerheden med OTP (engangskodeord) sekundær verifikation, som kan aktiveres gennem TNAS brugeradministration. Denne funktion genererer en dynamisk OTP til sekundær login-bekræftelse, hvilket giver et ekstra lag af beskyttelse mod krakning af adgangskode.

TNAS Mobile 3 er nu tilgængelig til download på både Google Play Store og Apple App Store, og tilbyder brugerne et effektivt værktøj til at administrere deres TerraMaster NAS-systemer. For mere information, besøg venligst TerraMasters hjemmeside.

kilder:

– TerraMaster: Pressemeddelelse – TerraMaster frigiver ny TNAS Mobile 3-app (2023)