Dying Light 2 introducerer Premium Currency DL-point til køb i spillet

I den seneste opdatering til Dying Light 2, den længe ventede efterfølger til det populære spil Dying Light, er en ny premium-valuta i spillet kaldet DL Points blevet introduceret. Spillere kan nu bruge disse point til at købe skin bundles uden at skulle forlade spillet.

Mens det originale Dying Light også indeholdt mikrotransaktioner, blev de udført gennem platformsejernes specifikke butiksfacader, såsom Sony eller Valve. Techland, udvikleren af ​​Dying Light 2, har udtalt, at brug af DL Points som den eksklusive valuta for køb i spillet "gør vores liv lettere." Dette træk eliminerer også behovet for at oprette separate bundter til platformsbutikkerne.

I øjeblikket har spillere mulighed for at bruge penge fra den virkelige verden til at erhverve DL Point-pakker fra PlayStation- og Xbox-butikkerne. Techland har dog annonceret, at når DL Points er fuldt implementeret, vil bundterne blive fjernet fra PlayStation Store.

Der er blevet rejst spørgsmål om tidspunktet for denne introduktion af DL Points og teknologigiganten Tencents seneste aktieopkøb af Techland. Techland har præciseret, at de to begivenheder ikke er forbundet, og at implementeringen af ​​DL Points blev forsinket på grund af den nødvendige produktionstid.

Med DL Points har spillere nu en bekvem og problemfri måde at foretage køb i spillet uden at skulle forlade Dying Light 2's fordybende verden. Dette nye premium valutasystem giver spillere mulighed for at erhverve skin bundter til en bedre pris, hvilket forbedrer deres overordnet spiloplevelse.

