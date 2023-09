Evie Networks udvider partnerskab med Dan Murphy's for at installere flere EV-ladestationer

Evie Networks, et firma med speciale i offentlige elbilopladere, har annonceret et udvidet partnerskab med Dan Murphy's om at installere yderligere ladestationer i deres butikker. Der er allerede installeret fem ladestandere i Dan Murphys butikker i hele Australien, med en sjette station planlagt til Broadmeadows, Victoria.

Dette partnerskab er et positivt skridt i retning af at forbedre tilgængeligheden til opladningsinfrastrukturen for elbiler. Ved at udvide netværket af ladestationer i Dan Murphys butikker vil flere elbilejere få nem adgang til ladefaciliteter, mens de handler eller går ærinder. Det stemmer også overens med den stigende efterspørgsel efter bæredygtige transportmuligheder.

Twitter skygger angiveligt The New York Times, en stor annoncør

I et overraskende træk har Twitter, nu kendt som X, angiveligt skyggeforbudt The New York Times, hvilket forhindrer brugere i at se tweets, der linker til avisens indhold. Denne handling er særlig ironisk, fordi The New York Times er en af ​​X's største annoncører og har kørt kampagner for deres sportsside, The Athletic.

Engagementet i tweets, der linker til The New York Times' hjemmeside, faldt markant i slutningen af ​​juli og fortsatte med at falde i hele august. Dette fald blev observeret ved at sammenligne engagement med tweets fra andre store nyhedstjenester såsom BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal og Washington Post. I samme periode steg engagementet med indlæg fra disse konkurrerende nyhedssider enten eller forblev konsekvent.

Meta (tidligere Facebook) udvikler angiveligt avanceret AI-model til at konkurrere med OpenAI

Meta bygger angiveligt en avanceret AI-model, der har til formål at matche effektiviteten af ​​OpenAIs populære sprogmodel, GPT-4. Dette AI-værktøj vil generere tekst og analyser målrettet mod virksomheder. Målet bag denne bestræbelse er at konkurrere med tilstrømningen af ​​nye AI-modeller, der kommer på markedet. For at opnå dette søger Meta efter sigende at erhverve avancerede Nvidia-chips.

AI-modellen, der udvikles af Meta, forventes at hjælpe virksomheder på forskellige måder, herunder generere sofistikeret tekst, udføre komplekse analyser og producere yderligere output. Ved at tilbyde disse tjenester har Meta til hensigt at etablere en konkurrencefordel på AI-markedet.

Internetarkivet appellerer tab af retssag om e-bogsbibliotek

Internet Archive har annonceret sin hensigt om at appellere et nyligt tab i en ophavsretssag vedrørende dets e-bogsbibliotek. Efter et forlig har Arkivet allerede begrænset adgang til nogle af sine bøger. Den oprindelige afgørelse fastslog, at arkivets scanning af bøger ikke faldt ind under amerikansk lov om rimelig brug. Som følge heraf måtte hjemmesiden begrænse offentlighedens adgang til kommercielt tilgængelige bøger beskyttet af ophavsret.

Internetarkivets beslutning om at appellere understreger deres forpligtelse til at bevare adgangen til viden og litteratur, samtidig med at de imødekommer de bekymringer, som ophavsretsindehaverne rejser. Denne case fremhæver de igangværende udfordringer og debatter omkring digitale biblioteker og fair brug i den digitale tidsalder.

Potentielt beboelig exoplanet, K2-18b, identificeret af James Webb Space Telescope

James Webb-rumteleskopet har identificeret K2-18b, en exoplanet, der rummer potentialet for beboelighed og søgen efter udenjordisk liv. Opdaget i 2015, menes K2-18b at have et flydende vandhav på overfladen og kan indeholde metan, kuldioxid og dimethylsulfid. Denne exoplanet er betydeligt større end Jorden, måler 8.6 gange dens størrelse og giver en unik mulighed for videnskabelig udforskning i vores galakse.

Efterhånden som vi fortsætter med at opdage exoplaneter med egenskaber, der ligner vores egen planet, bliver søgen efter liv hinsides Jorden mere og mere fængslende. K2-18b giver et fascinerende indblik i muligheden for beboelige verdener uden for vores solsystem.

