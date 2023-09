Nintendo Switch 2 rygtes at have forbedret ydeevne og reducerede indlæsningstider

Rygter om den længe ventede Nintendo Switch 2 fortsætter med at cirkulere, med nye detaljer om dens ydeevne og funktioner. Pålidelige kilder har hævdet, at konsollen havde en hemmelig visning på Gamescom i august, og nu har en tredje kilde bekræftet disse påstande og tilføjet yderligere information.

Ifølge rapporter fra Eurogamer og VGC, rygtes Switch 2 at køre "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" med en højere billedhastighed og opløsning, hvilket lyder lovende for fans af det populære spil. Nate The Hate, en tidligere pålidelig Nintendo-insider, har også støttet disse påstande og afsløret flere detaljer, han har hørt om konsollen.

En bemærkelsesværdig forbedring nævnt af Nate The Hate er den betydelige reduktion i indlæsningstider. Han oplyser, at den nye hardware tillod næsten øjeblikkelige indlæsningstider for spil, især ved opstart fra hovedmenuen. Dette er en væsentlig forbedring sammenlignet med den originale Switch, som havde indlæsningstider på omkring 30 sekunder.

Med hensyn til ydeevne hævder Nate The Hate, at "Breath of the Wild" kørte med 60 billeder i sekundet ved en 4K-opløsning på Switch 2. Han nævnte også, at konsollen har avancerede ray-tracing-funktioner, svarende til hvad PlayStation. 5 og Xbox Series X/S kan opnå. Han præciserer dog, at Switch 2s råstyrke forventes at være under Xbox Series S.

For at kompensere for dette kan Switch 2 bruge ny teknologi kaldet DLSS (deep learning super sampling), som kan simulere 4K-opløsning på enheder med lavere effekt. Dette kunne give en visuel oplevelse, der kan sammenlignes med native 4K, samtidig med at ydeevnen bevares.

Selvom der stadig er usikkerhed med hensyn til Switch 2's bagudkompatibilitet og officielle afslørings-/lanceringsdatoer, foreslår Nate The Hate, at den næste Nintendo Direct udsendes om cirka tre dage, muligvis den 14. september. Det er vigtigt at bemærke, at Nintendo Directs typisk finder sted på torsdage.

Som konklusion indikerer rygternes funktioner i Nintendo Switch 2 forbedret ydeevne, reducerede indlæsningstider og den potentielle udnyttelse af DLSS-teknologi. Fans ser ivrigt frem til yderligere opdateringer fra Nintendo vedrørende denne længe ventede konsol.

kilder:

– Eurogamer

– VGC