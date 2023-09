Apples M3 Macs forsinket til 2023, ifølge analytikere

Ifølge den pålidelige Apple-analytiker Ming-Chi Kuo vil den første bølge af Apples længe ventede M3 Macs først lanceres i 2023. Kuo, som ofte modtager insider-information fra Apples produktionsforsyningskæder, gav ikke specifikke detaljer om forsinkelsen. Dette skift i timing afspejler Apples udgivelse af M2-baserede MacBook Pro- og Mac mini-designs, som oprindeligt var planlagt til slutningen af ​​2022, men i sidste ende blev lanceret i januar 2023.

Bloombergs Mark Gurman, en anden fremtrædende kilde til information om Apples produkter, reviderede også sine forudsigelser vedrørende en potentiel Mac-meddelelse i oktober. Selvom han mener, at Apple vil have nogle produkter at lancere efter september, inklusive en potentiel iPad Air-opdatering, forventer han, at disse udgivelser vil ske gennem pressemeddelelser i stedet for forudindspillede annonceringsvideoer.

Det er værd at bemærke, at Kuos meddelelse udelukkende refererer til MacBook-serien og ikke andre enheder i Apples portefølje. iMac'en skiller sig ud som en enhed, der længe er påkrævet at blive opdateret, da den fortsat er den eneste Mac-model uden en variant af M2-chippen. På den anden side har ikke-MacBooks som Mac mini, Mac Studio og Mac Pro modtaget nyere opdateringer med M2-chips.

M3-chipsene forventes at blive fremstillet ved hjælp af en ny 3 nm-proces fra Taiwan Semiconductor (TSMC). Denne proces vil give Apple mulighed for at forbedre chip-ydeevnen uden at øge strømforbruget. M3-serien forventes at have yderligere CPU- og GPU-kerner sammenlignet med M2-versionerne, samt arkitektoniske forbedringer introduceret af Apple.

De, der i øjeblikket bruger Intel Mac'er, som måske føler sig træge eller inkompatible med macOS Sonoma, kan se frem til M3-generationen som en værdifuld opgradering. Tidlige brugere af de første M1 Macs i slutningen af ​​2020 kan også finde M3-serien fristende til en opgradering.

Selvom det stadig er usikkert, om Apple vil tage fat på sin Mac-serie under sin begivenhed i september, leverer vi live dækning af meddelelserne den 12. september kl. 1 Eastern Time.

kilder:

– Ming-Chi Kuo

– Bloombergs Mark Gurman