Super Mario 64 Question Mark Block Lego Set er på tilbud

Super Mario 64 Question Mark Block Lego-sættet er en massiv hyldest til det elskede videospil. Med 2,064 stykker giver dette sæt fans mulighed for at genskabe miljøer og karakterer fra Super Mario 64. Og det bedste? Det er i øjeblikket til salg hos Amazon og Target til den laveste pris nogensinde.

Normalt prissat til $199.99, Super Mario 64 Question Mark Block Lego-sættet er nu tilgængeligt for kun $159.99. Denne rabat giver fans mulighed for at eje denne monolitiske forespørgselssten til en mere overkommelig pris.

Det, der adskiller dette Lego-sæt, er dets interaktive funktioner. Spørgsmålstegnsblokken åbnes smart for at afsløre miniaturekopier af ikoniske elementer fra Super Mario 64. King Bob-omb, Big Mr. I og forskellige andre hemmeligheder og påskeæg er alle inkluderet i dette sæt.

Udover at være et diorama, kan Question Mark Block Lego-sættet også kombineres med Lego Super Mario-systemet for yderligere spilbarhed. Og hvis du har set Lego Super Mario Starter-kurserne med Mario og Luigi, er det nu, du skal købe dem. Disse startersæt, normalt prissat til $59.99, er i øjeblikket nedsat til $47.99.

Gå ikke glip af muligheden for at eje dette utrolige Lego-sæt og udforske verden af ​​Super Mario 64 i en helt ny dimension. Få din i dag, mens den stadig er tilgængelig til en nedsat pris.

