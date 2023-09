Aktier åbner lavere, mens investorer afventer Apple-begivenheds- og inflationsdata

Aktierne åbnede lavere på Wall Street tirsdag, da investorerne afventede Apples meget ventede faldbegivenhed og talte ned til onsdagens nøgletal for inflationsdata. Nasdaq Composite førte tilbagetoget, et fald på omkring 0.3% på grund af et fald i Oracle-aktier, efter at softwareproducenten havde offentliggjort en aftagende vækst i cloud-salget. S&P 500 faldt omkring 0.2 %, mens Dow Jones Industrial Average faldt omkring 0.1 %.

Teknologiske aktier, især Apple, vil komme i centrum på tirsdag, da selskabet forventes at lancere iPhone 15 ved sin meget ventede efterårsbegivenhed. Derudover er forventningen opbygget til blockbusteren Arm IPO. Chipdesignerens notering er rapporteret at være op til 10 gange overtegnet, med ordrebogen indstillet til at lukke tidligt tirsdag eftermiddag.

Stigende oliepriser har også givet anledning til bekymring over inflationens modstand mod Federal Reserves bestræbelser på at afkøle presset. WTI-råolie og Brent-futures steg til handel i nærheden af ​​ni måneders højder tidligt tirsdag, efter at OPEC-data afslørede en forsyningsmangel på mere end 3 millioner tønder om dagen i næste kvartal.

Investorer fokuserer på onsdagens afgørende amerikanske forbrugerinflationsdata og holder øje med tegn på en opbremsning i udgifterne. Torsdagens udgivelse af detailsalgsrapporten fra august vil give yderligere indsigt i husholdningernes modstandsdygtighed.

De kommende økonomiske data vil blive vurderet for deres potentiale til at påvirke Federal Reserve på mødet i september. Investorer overvejer, om yderligere rentestigninger fortsat er på bordet, og om de er prissat ind på aktiemarkedet.

Samlet set venter aktiemarkedsdeltagere spændt på Apples begivenhed, analyserer inflationsdata og overvejer den potentielle indvirkning af fremtidige rentebeslutninger fra Federal Reserve på markedet.

kilder:

- Yahoo Finance