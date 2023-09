Aktier åbner lavere, da Apple falder, og Intel klarer sig bedre

Aktierne åbnede lavere torsdag efter en nedslående opdatering på arbejdsmarkedet. Apple fortsatte sit seneste fald, mens chipproducenten Intel forlængede sin sejrsrække. Arbejdsministeriet rapporterede, at de indledende arbejdsløsesager uventet faldt i sidste uge og nåede det laveste niveau siden februar. Fortsatte skader oplevede også et markant fald. På trods af de positive nyheder om arbejdsløshedskrav forventes Federal Reserve at fastholde sine nuværende renter og prioritere et stærkt jobmarked for at bekæmpe inflationen.

AAPL-aktien faldt 2.9% efter rapporter antydede, at Kina kunne udvide sit forbud mod iPhones til at omfatte statsejede virksomheder og regeringsstøttede agenturer. C3.ai oplevede et fald på 12.2 % i aktieværdien efter indtjeningsrapporten for første kvartal, som afslørede et tab på 9 cents pr. aktie, men slog omsætningsforventningerne. Wedbush Securities-analytiker Daniel Ives er fortsat optimistisk omkring C3.ai's langsigtede potentiale på markedet for kunstig intelligens.

Nasdaq Composite faldt 0.9 % til 13,748, dets fjerde tab i træk, mens S&P 500 faldt med 0.3 % til 4,451. Dow Jones Industrial Average formåede dog at stige med 0.2% til 34,500 takket være Intels styrke. Intels aktie steg med 3.2%, hvilket er den længste daglige sejrsrække i flere måneder.

Definitioner:

Arbejdsmarkedet refererer til udbuddet af arbejdskraft i økonomien og arbejdsgivernes efterspørgsel efter denne arbejdskraft.

Indledende ansøgninger om arbejdsløshed er antallet af personer, der søger om dagpenge for første gang. Lavere tal indikerer et sundere arbejdsmarked.

Fortsat krav er antallet af personer, der modtager dagpenge og allerede har indgivet et første krav.

Federal Reserve, eller Fed, er USA's centralbank og er ansvarlig for pengepolitikken, herunder fastsættelse af renter.

Markedet for kunstig intelligens (AI) refererer til udvikling og anvendelse af computersystemer, der kan udføre opgaver, der normalt kræver menneskelig intelligens.

