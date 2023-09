Steam Store for at vise controllerkompatibilitetsoplysninger

Valve har annonceret, at Steam-butikken og desktop-appen snart vil indeholde oplysninger om spilkompatibilitet med Sonys DualSense- og DualShock-controllere. Opdateringen er sat til at gå live i oktober, og den har til formål at hjælpe spillere med at finde spil, der understøtter populære pc-videospilcontrollere.

For at give disse oplysninger har Valve tilføjet et spørgeskema til Steamworks, dets spiloprettelsesværktøjer til Steam-butikken. Udviklere kan nu angive, om deres spil tilbyder fuld eller delvis understøttelse af Xbox-, DualShock- og DualSense-controllere. Filtrene vil også vise brugsniveauet for hver PlayStation-controller, så spillere kan se, hvilke gamepads der er mest almindeligt brugt.

Beslutningen om at implementere denne funktion kommer som et svar på det stigende antal spillere, der bruger PlayStation-controllere. Ifølge Valve er brugen af ​​Sony-controllere vokset fra 11 procent af sessionerne i 2018 til 27 procent i dag. Valve afslørede også, at over 87 millioner Steam-brugere har spillet mindst ét ​​spil ved hjælp af en controller siden 2017. Blandt denne gruppe har 69 procent brugt Xbox-controllere, mens de resterende spillere har brugt en blanding af PlayStation-controllere, Switch Pro-controllere og diverse andre enheder.

Denne opdatering er blot det første skridt mod at gøre det nemmere for spillere at finde spil, der er kompatible med deres foretrukne controllere. Valve antyder, at flere controller-venlige funktioner kan tilføjes til Steam-butikken i fremtiden, hvilket yderligere vil forbedre spiloplevelsen for Steam-brugere.

Kilder: Ventil