Steam fejrer 20 års jubilæum: Fra kontrovers til dominans i spilindustrien

Steam, den populære digitale distributionsplatform til videospil, fejrer sit 20-års jubilæum. Steam blev lanceret den 12. september 2003 og mødte oprindeligt tilbageslag fra pc-spillere, der så det som en trussel mod multiplayer-serverbrowsere og fysiske diske. Valves udgivelse af Half-Life 2, som krævede Steam for at spille, viste sig dog at være en massiv succes og banede vejen for Steams dominans i branchen.

På trods af den indledende skepsis anerkendte spiludgivere til sidst værdien af ​​Steam og dets enorme brugerbase. I dag har store udgivere som EA, Ubisoft, Microsoft, Sony, Square Enix og endda Blizzard taget Steam til sig som de facto pc-spilplatformen. Selv Epic Games har med sin Epic Games Store kæmpet for at konkurrere med Steams momentum, på trods af at de har givet millioner af dollars væk i gratis spil.

Valves ultimative mål med Steam var at tilbyde en platform for enhver spiludvikler til at nå deres spillere direkte og opbygge deres publikum. I årenes løb er Steam blevet go-to-platformen for opdagelse af indie-spil, og tilbyder et praktisk sted at købe og spille spil med konstant salg og nye funktioner.

Under pandemien steg Steams popularitet kraftigt, med 10 millioner spillere logget ind samtidigt i januar. Derudover har Valves nylige annoncering af Steam Deck gaming håndholdte bragt frisk spænding til platformen og forbedret dens brugergrænseflade.

Da Steam fejrer sit 20-års jubilæum, har det forvandlet sig fra et kontroversielt DRM-værktøj til et elsket spilhjem for millioner af pc-spillere. På trods af sine tidlige udfordringer er Steam blevet et symbol på det blomstrende digitale distributionslandskab i spilindustrien.

Kilde: The Verge af Sean Hollister.