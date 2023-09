Stater er afhængige af programmet til overkommelige forbindelser til at bygge bro over den digitale kløft

Stater i hele USA arbejder på at lukke den digitale kløft ved at implementere digitale aktieplaner, der fokuserer på at give overkommelig bredbåndsadgang til alle indbyggere. Et af de vigtigste værktøjer, stater er afhængige af, er Affordable Connectivity Program (ACP), et initiativ etableret af Federal Communications Commission (FCC) for at hjælpe husstande med lav indkomst med at få råd til bredbåndstjenester.

Louisiana er førende inden for AVS-tilmelding, med over 50 procent af de berettigede indbyggere, der deltager i programmet. I sin digitale aktieplan sigter ConnectLA mod at øge ACP-tilmeldingen til over 635,000 på kort sigt og 980,000 på lang sigt. Tilsvarende ser Montana ACP-tilmelding som en afgørende strategi for at afhjælpe overkommelighedskløften for sine beboere. Statens udkast til Digital Opportunity Plan fokuserer på at øge bevidstheden og hjælpe støtteberettigede husstande i AVS-tilmeldingsprocessen.

Utah har ligesom mange stater en betydelig del af sin befolkning med begrænset adgang til en overkommelig internettjeneste. Utah Broadband Center har fundet ud af, at ACP er det mest virkningsfulde overkommelige aktiv til rådighed for beboere. West Virginia og Wyoming anerkender også vigtigheden af ​​AVS for at opnå digital lighed. West Virginia sigter mod at have 250,000 støtteberettigede husstande tilmeldt AVS i 2028, mens Wyoming arbejder på at øge internetudbydernes deltagelse i programmet og øge bevidstheden blandt støtteberettigede husstande.

ACP giver i øjeblikket overkommelig bredbåndsadgang til over 20 millioner husstande på landsplan. FCC skøn tyder dog på, at finansieringen til programmet kan løbe ud inden for det næste år. Som svar har FCC-formand Jessica Rosenworcel og 45 medlemmer af kongressen fra begge partier opfordret ledelsen til at udvide AVS-finansieringen for at sikre, at millioner af amerikanere ikke mister adgangen til bredbånd.

Fremtiden for AVS er fortsat usikker, men staterne håber på, at politikere vil tage fat på den overkommelige side af den digitale kløft og sikre finansieringen af ​​programmet. Med det mål at opnå universel bredbåndsadgang og bygge bro over den digitale kløft, regner staterne med, at AVS-staterne gør bredbånd til en overkommelig pris for indbyggere med lav indkomst og giver dem muligheder for uddannelse, sundhedspleje og beskæftigelse.

Definitioner:

– Digital lighed: Sikring af, at alle mennesker og lokalsamfund har de færdigheder, teknologi og kapacitet, der er nødvendige for at få fuldt udbytte af den digitale økonomi.

– Digital kløft: Kløften mellem individer og samfund, der har adgang til og brug af informations- og kommunikationsteknologier, og dem, der ikke har.

