Razorpay erhverver Digital Fakturering Startup BillMe

Razorpay, en førende fintech-platform, har købt BillMe, en startup for digital fakturering og kundeengagement. Dette partnerskab har til formål at gøre det muligt for virksomheder at engagere sig bedre med deres slutforbrugere. Razorpays administrerende direktør og medstifter, Shashank Kumar, udtrykte begejstring over købet og udtalte, at det vil hjælpe offline detailhandelsmærker med at vokse hurtigere og få adgang til omnichannel betalingsløsninger. Dette er Razorpays ottende opkøb og deres første siden købet af Ezetap, et ende-til-ende-digital betalingsfirma, i august 2022.

House of Brands Startup Neso Brands erhverver andel i Le Petit Lunetier

Neso Brands, en startup støttet af Lenskart, har erhvervet en andel i Le Petit Lunetier, et omnichannel-brillemærke baseret i Paris. Investeringen på $4 millioner vil blive brugt til at udvide Le Petit Lunetiers detailtilstedeværelse i Europa og introducere mærket til Lenskarts markeder i Asien og Mellemøsten. Bjorn Bergstrom og Peyush Bansal, medstiftere af henholdsvis Neso Brands og Lenskart Group CEO, vil indtræde i Le Petit Lunetiers bestyrelse.

1Bridge erhverver tekniske aktiver fra eSamudaay

Social tech platform 1Bridge har erhvervet teknologiaktiverne i eSamudaay, en startup, der skaber lokale e-handelsnetværk i mindre byer. Målet med dette opkøb er at bringe landlige mikro-iværksættere ind på en platform integreret med Open Network for Digital Commerce (ONDC). Ravinder Singh Mahori, medstifter og CTO af eSamudaay, er gået over til 1Bridge som ny CTO. Derudover har 1Bridge modtaget en egenkapitalfinansiering på Rs 4 crore i en bridge-runde fra C4D Partners og andre investorer.

Vertex Ventures hæver $541 millioner i Fond V

Vertex Ventures Sydøstasien og Indien, et venturekapitalfirma støttet af Temasek, har rejst 541 millioner dollars i sin femte fond. Fonden overstiger sin målstørrelse på $450 millioner og er 80 % større end den tidligere fond rejst i 2019. Vertex Ventures har haft succesfulde exits fra virksomheder som Grab, FirstCry og XpressBees. Den nye fond inkluderer en dedikeret co-investering kuvert på $50 millioner til partnerskab med moderfonden i kvindeledede startups.

Kale hæver $30 millioner for at opskalere fragtsamfundssystemer

Kale, en global SaaS-logistikplatform, har rejst 30 millioner dollars i sin serie B-finansieringsrunde. Finansieringen vil blive brugt til at opskalere og implementere Kales nye tidsalder Cargo Community Systems i Nordamerika og Europa. Platformen har til formål at lette sømløs og papirløs grænseoverskridende handel. Tidligere rejste Kale en serie A-investering på $5 millioner fra Inflexor Ventures i 2021.

Brine Fi indsamler $16.5 millioner i serie A-finansiering

Decentraliseret kryptobørs Brine Fi har rejst $16.5 millioner i sin serie A-finansieringsrunde. Finansieringen blev ledet af Pantera Capital og inkluderer deltagelse fra Elevation Capital, Starkware, Spartan Group og andre investorer. Brine Fis ordrebogsplatform behandler månedlige mængder på $300 millioner og er rangeret blandt de 10 bedste DEX'er globalt.

Pee Safe indsamler $3 millioner i finansiering

Hygiejne- og wellness-mærket Pee Safe har rejst 3 millioner dollars i en finansieringsrunde ledet af Natco Pharma og Rainmatter Health. Alkemi Growth Capital deltog også i runden. Midlerne skal bruges til at accelerere virksomhedens ekspansionsindsats og etablere sig som et førende brand inden for intim wellness-sektoren.

Wogom indsamler 1.9 millioner dollars i finansiering

Wogom, en cloud-baseret platform for distributions- og forhandlerøkosystemet, har rejst 1.9 millioner dollars i finansiering fra ikke-oplyste familiekontorer og engleinvestorer. Finansieringen vil blive brugt til markedsudvidelse, investering i teknologi og produktudvikling.

Swiggy lancerer Digital Learning Academy for restaurantpartnere

Online madleveringsplatform Swiggy har lanceret et digitalt læringsakademi kaldet Learning Station. Integreret i Swiggy partner-appen tilbyder Learning Station en række kurser, der er skræddersyet til at støtte restaurantpartnere i deres vækstrejse. Indholdet fokuserer på at bruge teknologiske værktøjer, udnytte data til forretningsvækst og mestre forskellige aspekter af restaurantdrift.

Qure.ai modtager FDA-godkendelse til AI-aktiveret brystrøntgenopløsning

Qure.ai, en AI-virksomhed inden for sundhedssektoren, har modtaget FDA-godkendelse for sin AI-aktiverede brystrøntgenløsning, qXR. Løsningen kan nu triagere pneumothorax og pleural effusion, som er kritiske fund på skadestuer og intensivafdelinger. FDA-godkendelsen tilføjer Qure.ai's eksisterende portefølje af FDA-godkendte produkter.

