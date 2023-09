Bethesda diskuterer mangel på jordkøretøjer i Starfield

Bethesda Game Studios har afsløret, at deres kommende spil, Starfield, ikke vil inkludere landkøretøjer ved lanceringen. Spillere vil navigere på de enorme planeter udelukkende til fods ved hjælp af en jetpack. Ifølge Todd Howard var beslutningen om at udelade landkøretøjer bevidst og gjort for at skabe en mere kurateret oplevelse for spillerne.

Howard forklarede, at inddragelsen af ​​køretøjer ville have ændret gameplayet betydeligt. Ved at fokusere på at udforske planeter til fods kan Bethesda styre tempoet og sikre, at spillerne får en ensartet oplevelse. Han nævnte dog, at spillere stadig vil have et køretøj i form af et rumskib til interstellar rejse. Derudover kan spillere opgradere deres jetpack for mere fornøjelig planetarisk udforskning.

Nogle spillere har udtrykt skuffelse over fraværet af landkøretøjer, med henvisning til ønsket om flere transportmuligheder og evnen til at konstruere deres egne køretøjer. Andre sætter dog pris på beslutningen, da den giver mulighed for mere koncentreret og fokuseret gameplay inden for specifikke områder af kortet.

Selvom landkøretøjer muligvis ikke er tilgængelige ved lanceringen, er der en mulighed for, at Bethesda kan introducere dem i fremtidigt downloadbart indhold eller udvidelser.

I samme interview blev Howard udspurgt om optimeringen af ​​Starfield til PC. Han forsikrede, at spillet kører problemfrit på næste generations pc'er, men nævnte, at nogle spillere muligvis skal opgradere deres hardware for fuldt ud at nyde spillets teknologiske fremskridt.

For yderligere detaljer om Starfield og dets nuværende funktioner, se vores omfattende Starfield-gennemgang.

Kilder: Ingen