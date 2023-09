Starfield imponerer spillere med detaljeret fysik og objektinteraktioner

Starfield, den meget ventede RPG fra Bethesda, fængslende spillere med sin opmærksomhed på detaljer, når det kommer til fysik og objektinteraktioner. Fans har længe nydt at hamstre og interagere med forskellige objekter i Bethesda-spil, men Starfield tager det til et helt nyt niveau.

Et iøjnefaldende eksempel er en video delt på Starfield subreddit, der viser en spillers rumskib fyldt med kartofler. Da lugen åbner, vælter hundredvis af kartofler ud, hver af dem ruller i en flydende og realistisk animation. Fysikken bag interaktionen mellem disse objekter forbløffede spillere, og mange udtrykte deres forundring på sociale medier.

En anden spiller fandt en unik måde at stjæle genstande i spillet på ved at skubbe dem ned i containere og bære dem væk uden teknisk at føje dem til deres inventar. De demonstrerede denne teknik ved at bruge en skrivebordsarrangør til at skubbe kreditchips ind i en vasketøjskurv, som de derefter bar rundt med tusindvis af kreditter.

Denne opmærksomhed på detaljer og realtidsfysik er sandsynligvis en af ​​grundene til, at Starfield kører med 30 fps på Xbox Series X/S sammenlignet med andre "next-gen"-spil, der tilbyder højere framerates. På trods af denne begrænsning sætter spillere pris på spillets evne til at håndtere indviklede objektinteraktioner uden at gå ned eller fejle, et almindeligt problem i tidligere Bethesda-spil.

Selvom Starfield måske ikke er perfekt, er spillere ivrige efter at fortsætte med at udforske spillets muligheder og opdage, hvad de ellers kan gøre i dets fordybende verden.

