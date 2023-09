Forstå fysikken bag den virale Starfield-kartoffelklip

I sidste uge gik et videoklip af en Starfield-spiller, der stoppede 20,000 kartofler i deres skibs cockpit, viralt. Mens frækheden ved en sådan bedrift vakte opmærksomhed, ligger den virkelige fascination i det faktum, at alle disse kartofler "har fysik." Men hvad betyder det, at noget "har fysik"? Hvorfor er folk så forbløffede over en bunke tumlende kartofler i et rumudforskningsspil?

For at forstå dette fænomen kontaktede vi flere spiludviklere for at få indsigt. Nikita Luzhanskyi, en Unreal Engine-udvikler, forklarede, hvordan kollisioner mellem objekter beregnes i spil. I det væsentlige, når to objekter støder sammen i det virkelige liv, kommer fysik i spil. Men i virtuelle rum har computere brug for tid til at beregne fysikken for hvert involveret objekt. Jo flere objekter i blandingen, jo flere beregninger er nødvendige, hvilket gør tingene mere komplekse.

Luzhanskyi fremhævede også, at spil fungerer med en bestemt billedhastighed, såsom 60 billeder i sekundet (fps). Inden for hvert sekund behandler spilmotoren inputdata, anvender dem til spilverdenen, beregner objektinteraktioner og gengiver billedet på skærmen. Jo flere objekter der er, jo flere kontroller skal motoren udføre for realistiske interaktioner. Overskridelse af den øvre grænse for billedhastigheden kan dog få spillet til at bremse, hvilket er uønsket for spillere.

Beregning af objektbevægelser i et spil involverer brug af flere algoritmer til at beregne små bevægelser mellem kryds eller tidsintervaller. Faktorer som acceleration, hastighed og kollisioner tages i betragtning. At opnå realistiske kollisioner med hundreder eller tusinder af objekter kræver effektiv og hurtig kode.

Det geniale ved Starfield kartoffelklippet ligger i, at på trods af at 20,000 kartofler kolliderer med hinanden, gulvet og en bevægelig dør, opfører de sig som rigtige kartofler. Liam Tart, hovedkunstner ved Unknown Worlds, forklarer, at selvom kartoflerne kan se stadig ud, simulerer de faktisk fysik til enhver tid. Normalt, når genstande er i nærheden, forårsager kollisioner hoppende og vaklende, men kartoflerne i klippet bevæger sig kun forsigtigt, når døren åbnes. At formå at simulere mere end 20,000 kartofler uden et væsentligt fald i billedhastighed er en imponerende bedrift.

Megan Fox, grundlægger af Glass Bottom Games, fremhæver yderligere de potentielle udfordringer, der kunne være opstået fra denne simulering. Hun forklarer forskellen mellem CPU-fysik, som kører på computeren, og GPU-fysik, som kører på grafikkortet. Mens GPU-fysik er mere velegnet til selvstændige simuleringer, er CPU-fysik bedre til interaktive simuleringer, der involverer spillerinteraktioner. Det faktum, at kartoffelsimuleringen blev opnået ved hjælp af CPU-fysik, bidrager til klippets ærefrygtindgydende karakter.

Som konklusion viser det virale Starfield-kartoffelklip forviklingerne af fysiksimuleringer i spil. Alene antallet af involverede kartofler var en udfordring med hensyn til beregningskraft og kodeoptimering. Det faktum, at kartoflerne opførte sig som rigtige kartofler på trods af deres virtuelle miljø, er det, der gør dette klip virkelig overvældende.

