Den gennemsnitlige færdiggørelsestid for Starfield Main Quest

Ifølge How Long To Beat tager den gennemsnitlige spiller af Starfield, det seneste rollespil fra Bethesda, omkring 18 timer at fuldføre hovedopgaven. Denne vurdering er baseret på en beskeden stikprøvestørrelse på 72 spillere. Det skal dog bemærkes, at disse tal muligvis ikke er helt repræsentative, da spillerne i denne pulje sandsynligvis vil være særligt entusiastiske og dedikerede, da Starfield stadig er en varm udgivelse.

Derudover, hvis spillere skulle fuldføre både hovedopgaven og store sideopgaver, ville det tage dem cirka 49 timer. Dette estimat antager, at spillere er fuldt engagerede i at udforske alle aspekter af spillet.

Det er vigtigt at overveje, at disse tal kan ændres, efterhånden som flere spillere deler tips og opdager skjulte quests eller hemmeligheder i spillet. Efterhånden som fællesskabet samles for at afdække nyt indhold, kan den gennemsnitlige færdiggørelsestid stige, og tiden for en "fuldendt" gennemspilning kan falde.

Bethesdas forlagschef, Pete Hines, fortalte, at for ham personligt tog det omkring 130 timer for Starfield at engagere ham fuldt ud. Dette fremhæver dybden og indholdsrigdommen i spillet ud over blot hovedopgaven.

Selvom Starfield kan virke bekendt for fans af Bethesdas tidligere spil som Fallout 4 eller The Elder Scrolls, kan denne fortrolighed give en behagelig og fornøjelig oplevelse. Ligesom en varm skål havregryn tilbyder Bethesdas eventyr i den åbne verden en følelse af komfort og fortrolighed, som spillere ofte finder tiltalende.

Som konklusion anslås den gennemsnitlige færdiggørelsestid for Starfields hovedopgave at være omkring 18 timer. Spillere kan dog forvente en længere spiloplevelse, hvis de sigter mod at gennemføre både hovedopgaven og store sideopgaver. Efterhånden som flere spillere udforsker spillet og deler deres erfaringer, kan den gennemsnitlige færdiggørelsestid ændre sig. På trods af ligheder med tidligere Bethesda-titler, lover Starfield at tilbyde en unik og engagerende oplevelse for spillere.

kilder:

– Hvor længe skal man slå

– Pete Hines, forlagschef i Bethesda

Bemærk: URL'er er blevet udeladt.