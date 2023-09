Starfields spændende sideopgaver: udforskning, spionage og etiske dilemmaer

I Bethesdas længe ventede spil, Starfield, er der et væld af skjulte skatte og sideopgaver, der venter på at blive opdaget. Spillet byder på et stort univers fyldt med nysgerrige ting, der ikke tjener andet formål end at dekorere og glæde spillere. Fra pænt stablet forskningsmateriale til glemte værktøjer og efterladte sandwiches, summer hvert hjørne af Starfield med elektriske muligheder, hvilket vinker spillerne til at samle dem op.

Denne fristelse kan dog føre til uforudsete konsekvenser. En spiller befandt sig i United Colonies fængsel for at stjæle en Styrofoam-kop. I stedet for at blive smidt ind i en almindelig celle, blev de taget ombord på UC Vigilance, hvor de blev afhørt og tvunget til en undercover-mission for at infiltrere den berygtede Crimson Fleet-gruppe af pirater. Det følgende er en kompleks historie, der tager spillere på tværs af flere galakser, involverer røverier, afsløring af hemmeligheder og navigerer i de slørede linjer mellem rumfartøjer og en faktisk pirat.

Questlinjen, med titlen "Deep Cover", er kun begyndelsen på Crimson Fleet-historien, som spænder over otte quests i alt. Det, der adskiller denne questline, er dens vægt på organisk opdagelse. Spillere sendes til fjerne planeter med meningsfulde mål, såsom at opbygge relationer eller erhverve skibsdele, snarere end en tankeløs samling af artefakter. På trods af lejlighedsvise øjeblikke af gentagelse, tilbyder questline en delikat balance mellem venskab, svære beslutninger og rigdommens tillokkelse. Valg foretaget gennem hele denne historie påvirker opfattelsen af ​​ledsagere og tvinger i sidste ende spillere til at vælge mellem loyalitet til De Forenede Kolonier eller Crimson Fleet.

Ud over den spændende Crimson Fleet-questline kan spillere også udforske Ryujin-rækken af ​​missioner. Mens de er undercover som en Crimson Fleet-pirat, falder spillerne over en jobansøgning til Ryujin, Neons indflydelsesrige virksomhedsenhed. Ved at skalere virksomhedens rangstige i denne teknologivirksomhed navigerer spillerne i et dynamisk socialt system fyldt med spionage, moralsk tvetydighed og forræderisk rygstik. Denne questline giver et andet perspektiv på skurkskab, der skifter fra traditionelt skydning og drab til kapitalismens snigende vold.

Disse sidemissioner tilbyder ikke kun fængslende historier, men også givende fordele efter afslutning. Starfield har forskellige fraktioner at deltage i, og spillerne har friheden til at udforske og slutte sig til dem alle uden at skulle vælge og vrage.

I sidste ende skinner Starfield, når det problemfrit guider spillere fra udforskning til opdagelse, moralske dilemmaer og relationsopbygning, hvilket skaber en overbevisende og fordybende oplevelse i sit enorme univers. Mens den primære questline byder på sin egen tiltrækningskraft, ligger de sande ædelstene inden for disse jordede side-quests, som tilføjer dybde og kompleksitet til spillets fortællinger.

Kilde: Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks via Polygon