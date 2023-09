Forbedre din fordybende oplevelse i Starfield med disse indstillinger

Har du nogensinde ønsket at dykke dybere ned i Starfields verden og få spillet til at føles mere fordybende? Selvom spillet måske ikke har et væld af muligheder i spillet at finjustere, er der et par indstillinger, du kan justere for at forbedre din oplevelse og gøre den enorme galakse endnu mere fortryllende.

Overvej først og fremmest at deaktivere de flydende markører. Disse markører kan ofte distrahere dig fra de betagende billeder, som spillet har at byde på. Stol i stedet på by- og skibsskilte for at navigere dig gennem verden. Dette vil få dig til at føle dig mere forbundet med omgivelserne og engagere dig i selve miljøet. Mens nogle quest-mål kan være sværere at finde uden markørerne, kan du stole på, at scanneren guider dig i den rigtige retning.

Overvej derefter at fjerne trådkorset. Denne lille prik i midten af ​​dit syn kan være til gene og distrahere dig fra gameplayet. Ved at deaktivere det bliver dine sigte-ned-sigte-øjeblikke mere kritiske, hvilket tilføjer intensitet til dine ildkampe. Husk dog, at det kan være mere udfordrende at samle små genstande op uden et trådkors. Hvis du kan lide at spille i tredjeperson, har du heller ikke et trådkors, men du kan midlertidigt aktivere din scanner til at fungere som erstatning.

Hvis du leder efter en øget følelse af realisme, så prøv at slukke for spillets musik. Dette giver dig mulighed for fuldt ud at fordybe dig i lyden af ​​Starfield-universet, fra travle byer til voldsomme skud. Ved at fjerne soundtracket oplever du spillet helt i nuet, hvilket gør oplevelsen mere fængslende. Bemærk, at diegetisk musik, såsom den, der spilles, når du henter en artefakt, stadig vil være hørbar.

Overvej desuden at justere filmkornintensiteten. Mens filmkorn tilføjer en vis æstetisk appel, kan deaktivering af det give et klarere billede og få nattehimlen til at fremstå mere levende. Husk dog, at visse visuelle elementer kan se anderledes ud uden filmkorn, især med FSR 2 aktiveret.

Det kan også betale sig at slå dialogundertekster fra, medmindre det er nødvendigt af hensyn til tilgængeligheden. Ved udelukkende at stole på dine ører til at absorbere dialogen, kan du fuldt ud værdsætte den visuelle historiefortælling i Starfield.

Disse indstillinger er kun begyndelsen på at forbedre din fordybende oplevelse i Starfield. Du kan også udforske at deaktivere andre muligheder, såsom "Vis vareinformation i HUD", forlade skadesnumre fra eller endda skjule din rustning, når du spiller i tredje person. Eksperimenter med disse indstillinger for at finde den perfekte balance til din spillestil.

kilder:

Starfield Game af Bethesda Softworks