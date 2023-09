Starfield: A Missed Opportunity in Space Exploration

I Bethesdas længe ventede sci-fi-spil, Starfield, befinder spillerne sig i en skuffende oplevelse, der ikke lever op til sit potentiale. På trods af sine mange fejl er Starfield ikke en katastrofe, men snarere en forpasset mulighed for fuldt ud at omfavne dens unikke omgivelser i det ydre rum.

Et af hovedproblemerne med Starfield er, at det betræder kendt terræn i stedet for at tilbyde noget virkelig innovativt. Det føles som en blanding af Bethesdas tidligere titler, Skyrim og Fallout, med et rumtema tilføjet på toppen. Rumudforskningsaspektet af spillet er mere en eftertanke med begrænsede flyveevner og mangel på interessante opdagelser på planeterne.

I modsætning til tidligere rumudforskningsspil, der sømløst blander rum- og planetoverflader, adskiller Starfield disse to elementer med klippescener og indlæsningsskærme. Dette restriktive designvalg mindsker følelsen af ​​frihed og spænding, som spillet kunne have tilbudt.

Desuden lider missionerne i Starfield af kedelig gameplay-mekanik og gentagne opgaver. Bevægelsessystemet og kampene er middelmådige, og allieredes kunstige intelligens er latterligt svag. Mens sideopgaverne viser en vis variation og uforudsigelighed, falder den overordnede skrift og karakteristika fladt, hvilket resulterer i banal dialog og uinteressante interaktioner.

På trods af disse mangler har Starfield nogle forløsende kvaliteter. Spillets rammer, med dens unikke blanding af Ocean's Eleven og en Agatha Christie-roman, skaber en spændende kulisse. Men manglen på interaktivitet og begrænsede valg gør, at disse øjeblikke føles kedelige og uinspirerede.

Samlet set forhindrer Starfields manglende evne til at forpligte sig til sin rumudforskningspræmiss og dens mangelfulde udførelse af gameplay og historiefortælling det i at nå sit fulde potentiale. Selvom spillet muligvis stadig appellerer til fans af Bethesdas tidligere titler, kommer det i sidste ende til kort med at levere den innovative og fængslende oplevelse, som mange havde håbet på.

