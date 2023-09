Starfield overgår tidligere Bethesda-udgivelser med over seks millioner spillere

By

Starfield, det meget ventede spil fra Bethesda, er blevet virksomhedens største lanceringstitel og overgår succesen med tidligere udgivelser som Skyrim og Fallout 4. Siden dets tidlige adgangsudgivelse den 1. september, efterfulgt af en bredere udgivelse den 6. september, har Starfield allerede tiltrak over seks millioner spillere på Xbox og pc.

Det, der adskiller Starfield fra andre spillanceringer, er dets tilgængelighed på Xbox Game Pass som en førstepartstitel. Dette har bidraget til dens udbredte popularitet og tilgængelighed blandt spillere. Derudover har spillet opnået betydelige milepæle inden for kort tid, og nået over en million samtidige spillere og toppede med 250,000 daglige samtidige brugere på Steam.

Ifølge Jerret West, Xboxs chief marketing officer, er Starfield mere end blot en spillancering – det er et fænomen, der fanger opmærksomheden fra både spilindustrien og bredere forbrugersamtaler. West beskriver Starfield som en sjælden perle, der kun dukker op en gang hvert par år, hvilket gør det til en væsentlig milepæl i spilverdenen.

Desuden ser West Starfield som udgangspunktet for en større rejse til Xbox, med en række førsteparts-titler planlagt i de kommende år. Han forestiller sig dette som begyndelsen på en ekstraordinær periode for virksomheden.

Sammenfattende har Starfields succes været uden fortilfælde og har allerede overgået præstationerne fra Bethesdas tidligere blockbuster-titler. Spillets lancering på Xbox Game Pass og dets evne til at fange et bredt publikum betyder en ny æra for både Bethesda og Xbox.

