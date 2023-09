Mod Madness: Frigør kreativitet i Starfield

På kun en uge siden udgivelsen har modding-fællesskabet allerede produceret et imponerende udvalg af Starfield-mods på NexusMods. Mens mange af disse mods tilbyder praktiske gameplay-forbedringer og visuelle forbedringer, er der også en dejlig samling af mere lethjertede og finurlige tilføjelser til spillet.

En iøjnefaldende mod er Vasco Retexture skabt af modder Bulwarkhd. Denne mod forvandler robotkammeraten i Starfield til ingen ringere end Thomas the Tank Engine. Pas dog på, da synet af en talende Thomas kan være mildt sagt foruroligende, der minder om en snoet Frankenstein-skabelse.

En anden favorit blandt spillere er Garfield-modden fra J8oot. Denne mod gør hovedmenuen til en hyldest til den lasagne-elskende orange kat. Den smarte rimning i navnet tilføjer et ekstra strejf af charme til denne modifikation.

Modders har også inkorporeret berømte karakterer fra andre videospil i Starfield. XDAEMONIUMX lavede en Isaac Clarke-mod fra Dead Space-serien, der problemfrit integrerede karakteren i Starfields minefortælling. ACACYN, på den anden side, skabte en Samus Aran-mod, der giver spillerne mulighed for at legemliggøre den ikoniske Metroid-kæmpende dusørjæger, komplet med et tilpasset skib.

PlayStation-fans har fundet måder at bringe deres elskede konsol ind i det Xbox-eksklusive Starfield. Uanset om det drejer sig om at skifte lommelygten til at vise PlayStation-logoet, ændre controller-ikoner eller tilføje et frækt "Playstation Exclusive"-banner til Message of the Day, viser disse mods spillefællesskabets dedikation.

For fans af Xbox-holdet er der også muligheder. Modder Bub tilbyder en mod, der fjerner gentagne start-, landings- og docking-animationer, hvilket resulterer i en hurtigere overgang til nye steder. Selvom dette kan øge gameplay-hastigheden, hævder nogle spillere, at det bryder fordybelsen.

Ixion XVII tog en mere pudsig tilgang ved at trodse fysikkens love, så spillerne kunne opleve lavere tyngdekraft, hvilket resulterede i endeløse jetpack-drevne flyvninger hen over stjernerne. Derudover skabte Zzyxzz en mod, der fjerner kampmusik, og tilbyder en mere rolig og atmosfærisk stemning.

Til sidst, udover disse morsomme mods, har spillere også stødt på nogle underholdende fejl i Starfield, som det er sædvanligt i Bethesdas spil. For en opsummering af disse underholdende fejl giver Victorias artikel en fornøjelig læsning.

Med dette voksende udvalg af mods kan Starfield-spillere virkelig slippe deres kreativitet løs og skræddersy spillet til deres egne præferencer, uanset om det betyder at tilføje berømte karakterer, finjustere gameplay-mekanikken eller blot injicere en smule lethjertethed i deres interstellare eventyr.

