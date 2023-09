Todd Howard bekræfter, at Starfield Mod Support kommer næste år

Starfield, det meget ventede spil fra Bethesda, har fans, der summer af begejstring over muligheden for mod-understøttelse. I et nyligt interview med den japanske publikation Famitsu afslørede Starfield Game Director Todd Howard, at mod-understøttelse vil være tilgængelig til spillet næste år.

Howard udtrykte sin kærlighed til de kreative muligheder, som mods bringer, og forsikrede fans om, at de vil have mulighed for at modificere spillet omfattende. Mens de nøjagtige detaljer om mod-understøttelse stadig er ukendte, kan fans forvente muligheden for at skabe brugerdefinerede missioner, væsner og endda planeter i Starfield.

Denne nyhed stemmer overens med tidligere udtalelser fra Pete Hines, udgivelseschef hos Bethesda, som bekræftede, at mod-support vil komme til Starfield. Selvom spillet ikke starter med mod-understøttelse, vil det blive tilføjet på et senere tidspunkt. Hines forsikrede spillerne om, at mods vil være tilgængelige til både pc- og Xbox-platforme.

Mens forsinkelsen i mod-understøttelse kan skyldes, at spillet skal rumme mods på både pc og Xbox, har Bethesda tidligere erfaring med konsolmodding gennem deres Creation Suite. Dette bør afhjælpe enhver bekymring om gennemførligheden af ​​modding på flere platforme.

Mod-support har altid været en nøglefunktion i Bethesda-spil, hvor titler som Skyrim og Fallout modtager omfattende modding-fællesskaber. Starfield forventes at følge i deres fodspor og udgøre en spændende legeplads for moddere til at slippe deres kreativitet løs.

Mens fans spændt venter på udgivelsen af ​​Starfield, øger udsigten til modding kun spændingen. Med spillet lanceret næste år, bliver spillere nødt til at udvise tålmodighed, før de kan begynde at skabe deres egne unikke oplevelser i det store rum.

kilder:

– Famitsu-interview med Todd Howard

– Pete Hines' udtalelser