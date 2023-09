Den urealistiske mangel på hunde i Starfield: Fans vil have deres lodne venner

Starfield, det seneste hitspil fra Bethesda, har høstet både ros og kritik. Et aspekt, som selv fans af spillet finder forvirrende, er fraværet af hunde. Reddit-brugeren u/Hbimajorv udtrykte deres utilfredshed og hævdede, at manglen på hunde er den mest urealistiske del af Starfield.

Ifølge en genstandsbeskrivelse i spillet siges visse hunderacer at være uddøde. Denne forklaring har fået fans til at spekulere i, at alle katte og hunde har mødt samme skæbne. u/Hbimajorv hævder, at dette er urealistisk, fordi mennesker altid har gået meget langt for at beskytte og passe deres kæledyr, selv under alvorlige omstændigheder.

Fans i kommentarerne var enige med u/Hbimajorv og sagde, at fraværet af kæledyr ødelagde fordybelsen for dem. De mener, at spillere burde have haft mulighed for at redde hunde fra udryddelse, givet det stærke bånd mellem mennesker og deres firbenede ledsagere.

Interessant nok, mens manglen på hunde er en væsentlig bekymring, har nogle fans også bemærket fraværet af katte i Starfield. Tidlig markedsføringsmateriale med katte har ført til spekulationer om, at de muligvis er blevet skåret helt ud af spillet.

Som konklusion er fraværet af hunde i Starfield et stridspunkt blandt fans. Mange anser det for urealistisk i betragtning af båndet mellem mennesker og deres kæledyr. Mens spillet tilbyder en forklaring på deres fravær, kommer det til kort i at tilfredsstille fans' ønske om at have deres lodne venner ved deres side i det virtuelle univers.

kilder: Reddit, Bethesda.