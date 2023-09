Forstå færdighedssystemet i Starfield

Starfield, som et rollespil (RPG), er stærkt afhængig af statistik og chancer. Næsten alle handlinger i spillet, uanset om det er kamp, ​​overtalelse, håndværk eller låsevalg, er styret af et matematisk system. I modsætning til tidligere Bethesda-spil, hvor fremskridt i en færdighed var baseret på blot at udføre tilknyttede handlinger, kræver Starfield, at spillere køber specifikke færdigheder ved hjælp af færdighedspoint for at forbedre sig på disse områder.

I første omgang er det måske ikke helt indlysende at forstå, hvordan færdighedssystemet fungerer. Nogle udfordringer i spillet kræver, at spillere udfører bestemte opgaver et vist antal gange, men hvis den tilsvarende færdighed ikke er blevet låst op, vil der ikke blive gjort fremskridt mod den udfordring. Dette kan føre til, at ens hjul snurrer uden egentlig at gå videre inden for et bestemt ekspertiseområde.

Når du opretter en ny karakter, får spillere adgang til tre færdigheder baseret på deres valgte biografiske baggrund. Der er forskellige baggrunde at vælge imellem, som hver tilbyder et sæt færdigheder, der passer til forskellige spillestile. Færdighedspoint optjenes hver gang en spiller stiger i niveau og kan bruges til at låse op for den første rang af en færdighed. Yderligere investering af færdighedspoint låser op for yderligere rækker, hver med sin egen udfordring, der skal fuldføres for at komme videre.

Hver færdighed i Starfield kan forbedres gennem fire rækker, hvor hver rang kræver fuldførelse af en specifik udfordring. Når udfordringen er fuldført, kan endnu et færdighedspoint bruges på at låse op for en ny rang, forbedre færdigheden og tilbyde en ny udfordring.

Færdighedsmenuen i spillet angiver, hvilke færdigheder der er klar til at rangere op ved at flimre. Selvom det er tilrådeligt at vælge færdigheder, der stemmer overens med ens tiltænkte spillestil, er der flere færdigheder, der er gavnlige uanset bygningen. Nogle færdigheder udvikler sig gennem almindelige aktiviteter, såsom at skyde fjender med en bestemt type våben, mens andre kræver mere bevidste handlinger, såsom låseplukning.

Væsentlige færdigheder i Starfield

Uanset om de er opnået gennem karakterens baggrund eller låst op ved hjælp af færdighedspoint, er der flere væsentlige færdigheder, som spillere bør overveje at tilegne sig tidligt. Disse omfatter:

Vægtløftning: Giver mulighed for at bære flere genstande; udfordringer involverer at bære en vis procentdel af den samlede masse, mens du løber. Wellness: Giver yderligere sundhed; udfordringer involverer brug af helbredende genstande. Handel: Muliggør køb til lavere priser og salg til højere priser; udfordringer involverer at sælge et bestemt antal varer. Overtalelse: Øger chancerne for succesfuldt at overtale karakterer, der ikke kan spilles (NPC'er); udfordringer involverer at lykkes med overtalelsesopgaver. Scavenging: Øger sandsynligheden for at finde forskellige genstande i spilverdenen; udfordringer involverer plyndring af containere. Ballistik eller lasere: Forstærker skaden med specifikke ammunitionstyper, enten projektiler eller laserbaserede våben; udfordringer involverer at dræbe fjender med den tilsvarende ammunitionstype. Våbencertificering: Vælg mellem pistol, riffel, haglgevær, tunge våben eller snigskyttecertificering for at øge skaden med den valgte våbentype; udfordringer involverer at dræbe et vist antal fjender med den valgte type våben. Medicin: Øger effektiviteten af ​​helbredende genstande; udfordringer involverer at bruge helbredende genstande, mens de er såret. Opmåling: Forbedrer zoomniveauet på scanneren og tillader scanning af objekter på større afstande; udfordringer involverer scanning af unikke ressourcer, flora og fauna. Boost Pack Training: Forbedrer jetpackens brændstofeffektivitet; udfordringer involverer at bruge boost-pakken et vist antal gange i kamp. Sikkerhed: Aktiverer hacking af avancerede låse og øger antallet af tilgængelige automatiske forsøg; udfordringer involverer at vælge et bestemt antal låse.

Disse færdigheder dækker over forskellige aktiviteter, som spillere sandsynligvis vil deltage i under spillet, såsom at dræbe fjender og plyndre containere. Nogle færdigheder synergi med hinanden, hvilket giver spillerne mulighed for at udvikle sig i flere færdigheder samtidigt. For eksempel kræver kampfærdigheder ofte at dræbe fjender, hvilket kan resultere i at tage skade. Kombineret med wellness- eller medicinfærdigheder, som forbedres ved healing, kan spillere opnå fremskridt i flere færdigheder ved at deltage i kampe.

Andre færdigheder, såsom rensning, vægtløftning og handel, supplerer hinanden. Ved at plyndre, bære overskydende materialer og derefter sælge dem, kan spillere gøre fremskridt i flere udfordringer samtidigt. Færdigheder som stealth og lockpicking udvikler sig også, mens de spiller, hvilket giver spillerne mulighed for at optjene færdighedspoint, mens de stjæler genstande.

I Starfield er der ingen niveaugrænse, selvom fremskridtet bremses på højere niveauer. Spillere kan ikke respektere deres færdigheder, men da det er muligt at maksimere alle færdigheder, har spillerne frihed til at prøve forskellige færdigheder uden at bekymre sig om at træffe et permanent valg. Der kan optjenes flere færdighedspoint, efterhånden som spillet skrider frem, hvilket giver mulighed for at udforske forskellige spillestile.

Kilder: Ingen