Starfield: En guide til at vælge låse med Digipicks

Bethesda har foretaget en væsentlig ændring i lockpicking-mekanikken til deres kommende spil Starfield. Væk er de traditionelle tumbler og stiftlåse, som vi har vænnet os til i deres RPG'er. I stedet har de introduceret fancy nye digilocks. Hvis du har svært ved at tilpasse dig denne nye metode til at låse døre op og stjæle værdifulde genstande, så fortvivl ikke. Vi har en hurtig guide til at hjælpe dig.

Sådan vælger du låse

I Starfield involverer lockpicking at indsætte nøgler i cirkulære låse med et vist antal huller, som du skal udfylde med den korrekte nøgle. Din skærm viser de tilgængelige taster på højre side, hver med et forskelligt antal stifter. Til venstre vil du se selve låsen, med mere komplekse låse, der har flere ringe at arbejde igennem i forhold til mere simple.

For at gøre lockpicking lettere, anbefales det at fokusere på at øge dine sikkerhedsevner tidligt i spillet. Dette vil få låse til at blive fremhævet med blåt, når du holder musemarkøren over nøgler, der passer til dem. På denne måde kan du nemt identificere, hvilke nøgler der fungerer for hvert niveau af ringene i låsen.

Når du forsøger at vælge en lås, kan du finde nøgler, der kun passer til ét lag eller niveau af låsen, mens andre kan fungere på flere lag. Dit mål er at rotere og indsætte tasterne for at udfylde alle hullerne og gradvist fjerne lagene.

At vælge låse i Starfield kræver mere omtanke og planlægning sammenlignet med de traditionelle tumbler-låse i tidligere Bethesda-spil. Brug ikke nøgler, som du skal bruge senere, bare fordi de passer til det lag, du er på i øjeblikket. Det er bedst at starte med taster, der har flere stifter, da de ofte har mere specifikke layouts. Nøgler med færre stifter har et bredere anvendelsesområde.

Hvis du støder på en ekspertlås, skal du tage dig tid til at cykle gennem de tilgængelige nøgler og dreje dem på plads. Læg mærke til, hvilke taster der passer til hvert lag, før du forpligter dig til at sætte dem på plads. Hvis du laver en fejl, kan du gå tilbage gennem lagene, hvis du har ekstra digipicks. Men med tålmodighed og omhyggelig overvejelse bør du være i stand til at låse de fleste låse op uden behov for retracing.

Til sidst er et nyttigt tip at spare afskum. Før du forsøger at vælge en kiste på masterniveau eller en dør, som du virkelig vil åbne, skal du gemme dit spil. På denne måde kan du genindlæse, hvis du roder. Selvom det kan virke som snyd, i det store rum, kan ingen høre dig snyde.

Hvor finder man Digipicks

Digipicks kan findes overalt i Starfield. De er spredt i baser og fjendens lejre og kan også fås ved at plyndre døde fjendens kroppe. Derudover, hvis du besidder lommetyverifærdigheder, kan du erhverve digipicks fra levende fjender. Desuden tilbyder leverandører digipicks til køb, typisk for 35 kreditter. Det er tilrådeligt at forsyne dig med digipicks, så du altid har et par stykker ved hånden. Du ønsker ikke at støde på en låst mesterkiste dybt i et fangehul uden mulighed for at åbne den.

