Ny Space RPG Starfield indeholder den populære karakter Sam Coe

Sam Coe, den biseksuelle ledsagerfigur i Bethesdas rumfarende RPG Starfield, er hurtigt blevet en favorit blandt spillere. Portrætteret af stemmeskuespilleren Elias Toufexis skiller Sam Coe sig ud med sin barske cowboy-stemning og karakteristiske stemme. Toufexis, kendt for sine roller som Adam Jensen i Deus Ex-spillene og L'ak på Star Trek: Discovery, bragte sit kreative input til udviklingen af ​​Sam Coe, hvilket gjorde ham til en velafrundet og relateret karakter. På trods af modreaktioner fra nogle konservative spillere portrætterede Toufexis stolt Sam Coe som biseksuel og understregede vigtigheden af ​​mangfoldighed og repræsentation i spil. Karakterens romantiske muligheder er åbne for spillere af ethvert køn. Toufexis afslørede også, at han forgudede Sam Coe fra begyndelsen, da karakteren havde mange ligheder med ham selv.

Toufexis delte også sine tanker om den potentielle indflydelse af AI i stemmeskuespilindustrien. Selvom han mener, at AI ikke fuldt ud kan erstatte rigtige skuespillere, erkender han, at det kan fjerne visse roller og jobmuligheder. Med sin karakteristiske stemme og ikoniske præstationer som Sam Coe, føler Toufexis, at store roller sandsynligvis forbliver sikre fra AI-replikering. Han understreger dog vigtigheden af ​​at beskytte aktørers levebrød og stå op mod uautoriseret brug af deres stemmer for profit eller promotion. Samlet set er Toufexis fortsat optimistisk om, at folk vil fortsætte med at værdsætte og søge efter ægtheden af ​​ægte skuespil kontra AI-genererede stemmer.

**Definitioner:**

– RPG: Rollespil

– Ledsagerkarakter: En ikke-spillerkarakter (NPC), der kan slutte sig til spilleren som ledsager og ofte giver yderligere støtte eller historie i et spil.

– Stemmeskuespiller: En performer, der giver deres stemme til karakterer i videospil, animationer og andre former for medier.

– Biseksuel: Tiltrukket af både mænd og kvinder.

– Tilbageslag: Negativ eller fjendtlig reaktion.

– Repræsentation: Skildringen eller portrætteringen af ​​en bred vifte af individer eller grupper i medier, såsom spil, for at reflektere og inkludere forskellige identiteter og oplevelser.

