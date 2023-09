Officiel Mod Support Kommer til Starfield i 2024, bekræfter Todd Howard

I et nyligt interview med Famitsu afslørede Todd Howard, instruktør og executive producer hos Bethesda Game Studios, at officiel mod-support, kendt som Creation Kit, vil komme til Starfield næste år.

Mod-understøttelse har været en populær funktion i de seneste Bethesda-spil, såsom Skyrim og Fallout 4, hvilket giver spillere mulighed for nemt at oprette og installere mods på både pc- og konsolversioner af spillene. Detaljer om Starfields mod-understøttelse havde dog været sparsomme indtil nu.

Da han blev spurgt om, hvad spillere kunne forvente af mods i Starfield, nævnte Howard tilfældigt, at mod-understøttelse ville være tilgængelig i 2024, og sagde: "Vi elsker det også, så vi vil gøre det på en stor måde."

Selvom det forbliver uklart, hvad "at gøre det på en stor måde" præcis betyder, antyder Howards kommentar, at Bethesda har ambitiøse planer for mod-understøttelse i Starfield. I tidligere spil tillod mod-understøttelse spillere at skabe unikke oplevelser, lige fra at forvandle drager til Macho Man Randy Savage-monstre i Skyrim til at tilføje dialogmuligheder i Fallout 4.

Da fans spændt venter på den officielle mod-support til Starfield, forventes flere detaljer at blive afsløret i fremtiden. I mellemtiden kan spillere udforske kosmos uden mods eller tjekke Starfield Strategy Guide for at få hjælp.

Kilde: Todd Howard interview med Famitsu

