Sådan bygger du forposter i Starfield: En guide til indsamling af ressourcer

At bygge forposter i Starfield er en afgørende mekaniker, der giver spillerne mulighed for at samle ressourcer i bulk, som derefter kan bruges til at lave genstande og opgraderinger under deres eventyr. I Starfield har spillere friheden til at skabe forposter, hvor som helst de vil i universet, hvilket tager basisbygningsfunktionen fra Fallout 4 til næste niveau. Selvom spillet ikke giver en lang tutorial om, hvordan man bygger forposter, er det en yderst hjælpsom mekaniker, der giver spillere mulighed for at erhverve en enorm mængde ressourcer uden at bruge deres kreditter.

For at begynde at bygge en forpost i Starfield, skal spillere åbne deres scanner og vælge "Outpost"-indstillingen. Dette vil vise et spøgelsesbillede af forposten, der angiver, hvor den kan bygges. Det øverste højre hjørne af skærmen vil give en menu, der viser de tilgængelige ressourcer i nærheden, og spillere bør sigte efter at samle så mange af disse ressourcer som muligt (mål efter mindst fire). Når et passende sted er fundet, kan forposten placeres.

Efter at have placeret forposten, går spillerne i byggetilstand. Det anbefales at skifte til et overblik over området for bedre udsyn. I byggetilstand skal spillerne konstruere udtrækkere, lagerenheder og strømforsyninger. Ekstraktorer bør placeres på årerne af ressourcer, der findes på jorden, og spillerne bør sigte efter at passe så mange som muligt ind i et givet område. Lagerenheder bør bygges baseret på den type ressourcer, der udvindes - fast, flydende eller gas. Ekstraktorer skal forbindes til lagerenheder, og dette kan gøres ved at holde markøren over udtrækkeren, vælge "Create Output Link" og trække den røde linje til den relevante lagerbeholder. Endelig er der behov for strømkilder, såsom solcellepaneler eller generatorer med brændstof, til at drive ekstraktorerne.

Selvom der ikke er nogen absolut "bedste" placering til at bygge forposter i Starfield, anbefales det at bygge flere forposter på tværs af forskellige planeter for at maksimere fordelene ved denne mekaniker. Før du opretter forposter, bør spillere scanne planeter for at bestemme deres tilgængelige ressourcer. Planeter med fem eller flere ressourcer er værd at undersøge. Nogle anbefalede planeter til forpostbygning omfatter Jemison, som tilbyder vand, klor, bly, argon og chlorsilaner; Kreet, som tilbyder vand, helium-3, jern, bly, argon, alkaner, sølv og neon; Zamka, som tilbyder vand, helium-3, kobber, nikkel, jern, uran, kobolt og vanadium; og Maheo 2, som tilbyder vand, helium-3, kobber, jern, bly, alkaner, tetrafluorider og ytterbium - en sjælden og værdifuld ressource, der kun findes på 34 planeter og måner i spillet.

Samlet set er det at bygge forposter i Starfield en givende og effektiv måde at samle ressourcer på og forbedre gameplayet. Ved strategisk at udvælge lokationer og konstruere ekstraktorer, lagerenheder og strømforsyninger korrekt, kan spillere sikre en konstant forsyning af værdifulde ressourcer gennem hele deres eventyr.

kilder:

– Starfield XP-udnyttelse: [Kilde]

– Starfield: [Kilde]