Spotify lancerer "Daylist" for at skræddersy musikanbefalinger baseret på tidspunktet på dagen

Spotify har introduceret en ny funktion kaldet "daylist", der tilbyder personlige musikanbefalinger baseret på tidspunktet på dagen. I modsætning til tidligere funktioner som Niche Mixes og AI DJ, er daylist en enkelt spilleliste, der opdateres i løbet af dagen for at matche lytterens vaner og præferencer.

Formålet med daylist er at erkende, at folks musikpræferencer kan variere afhængigt af tidspunktet på dagen eller den aktivitet, de er engageret i. Spotify forstår, at den musik, du nyder under din morgenpendling, muligvis ikke er den samme som den, du vil lytte til under en aftenafvikling.

"Daglisten opdateres ofte og samler den nichemusik og mikrogenrer, du typisk streamer på bestemte tidspunkter af dagen og ugen. Du får nye numre ved hver opdatering, plus en ny titel, der sætter stemningen på din dagsliste,” forklarede en Spotify-talsmand.

For at få adgang til daylist kan brugere søge efter "daylist" på Spotify og opdage, hvad deres specifikke dag og tidspunkt afslører om deres lyttevaner. Afspilningslisten vil indeholde musik, der stemmer overens med brugerens præferencer på det bestemte tidspunkt på dagen. Spotify vil også give en titel for hver dagsliste, der fanger stemningen eller temaet forbundet med de anbefalede numre.

For eksempel, hvis en brugers musiksmag mandag eftermiddag læner sig mod "filmisk" og "virrende", vil Spotifys dagsliste fyldes med sange, der matcher denne beskrivelse. Titlen på dagslisten kan være "længselsfuld mandag eftermiddag." Playlisten vil bestå af nye numre samt velkendte sange baseret på den enkeltes streaminghistorie.

Spotifys introduktion af daylist antyder, at den populære streamingplatform konstant søger nye måder at engagere sine brugere og give en personlig oplevelse. Ved at skræddersy afspilningslister baseret på tidspunktet på dagen håber Spotify at opmuntre brugerne til at bruge mere tid på platformen og opdage ny musik, der passer til deres skiftende humør og aktiviteter.

Kilder: Mashable