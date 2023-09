iPhone 15 Pro rygtes at have handlingsknap i stedet for mute switch

Apples kommende flagskibssmartphone, iPhone 15 Pro, forventes at have en handlingsknap i stedet for en mute-knap, ifølge et lækket billede, der dukkede op online få timer før telefonens officielle debut sammen med iPhone 15 Pro Max ved Apples 'Wonderlust'-lancering begivenhed. Det lækkede billede, postet af en velkendt smartphone-etui-producent, viser en tredje knap over lydstyrkeknappen, der erstatter den traditionelle mute-knap, som Apple har vist på sine iPhones i årevis.

Dette rygte stemmer overens med tidligere rapporter, der tyder på, at Pro-modellerne af iPhone 15-serien vil være udstyret med en handlingsknap, der ligner Apple Watch Ultra, der blev lanceret sidste år. Case-producenten Spigen har tilsyneladende bekræftet eksistensen af ​​denne nye knap ved at dele et billede af et smartphone-etui, der inkluderer den.

Det er ikke første gang, at handlingsknappen er blevet lækket. I juni blev billeder af beskyttende etuier til iPhone 15 Pro offentliggjort på Weibo, med den tredje knap over lydstyrketasterne. Selvom Apple ikke har givet nogen officielle meddelelser om denne nye hardwarefunktion, indikerer kilder, at Action-knappen vil være programmerbar, hvilket giver brugerne mulighed for at udføre forskellige opgaver såsom at skifte fokustilstande, aktivere tilgængelighedsfunktioner, bruge lommelygten eller starte kameraet.

Flere detaljer om Action-knappen og andre funktioner i iPhone 15 Pro vil blive afsløret under Apples 'Wonderlust'-lanceringsbegivenhed, som begynder i aften. For at holde dig opdateret om begivenheden og dens meddelelser kan du besøge Gadgets 360.

