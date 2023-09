Specialiseret udgiver ny Roubaix SL8 Endurance Road Bike

Specialized har afsløret den seneste version af sin populære Roubaix udholdenhedscykel, kaldet Roubaix SL8. Denne nye model fås med forskellige specifikationer og er en efterfølger til Tarmac SL8. Selvom der ikke var nogen tidligere Roubaix SL7, ønskede Specialized at bringe sine topmodeller under samme navn.

Roubaix har været en grundpille i Specializeds lineup i næsten to årtier med sin kulfiberramme og innovative Futureshock affjedringsteknologi. Den vandt berømmelse, da Peter Sagan kørte den til sejr i Paris-Roubaix i 2016. Specialized hævder, at Roubaix SL8 er den hurtigste cykel i udholdenhedsvejkategorien, med optimeret aerodynamik, der eliminerer fire watts modstand.

For at opnå forbedret aerodynamik har Roubaix SL8 en ny gaffelform, revideret nedrørsdesign og faldende sædestag. Specialized har også reduceret stelvægten med 50 gram gennem kulfiberoplægningsoptimering. Rammegeometrien forbliver stort set uændret, bortset fra en 10 mm stigning i højden foran for at imødekomme det nye Future Shock affjedringssystem.

Når vi taler om Future Shock, introducerer Roubaix SL8 den helt nye Future Shock 3.0 platform. Dette frontaffjedringssystem giver 20 mm vandring og 30 mm stabelhøjdejustering, hvilket øger komforten og overensstemmelsen. Den kommer i tre specifikationer og tilbyder fem fjederhastigheder og ekstra forspændingsskiver til tilpasning. Top-end 3.3-enheden er hydraulisk dæmpet for en mere jævn kørsel, mens 3.2-enhederne har forudindstillet kompression for maksimal glathed. 3.1-enhederne har justerbar forspænding.

For at skabe en afbalanceret kørefølelse, udviklede Specialized sin Pavé sadelpind og faldet sadelpinds klemmedesign, kendt som Aftershock-teknologi. Sadelpindens carbon-layup reducerer stød og vibrationer, mens kraftoverførslen forbedres. Ifølge Specialized leverer Roubaix SL8 en 53 % reduktion i de første stød på styret sammenlignet med andre landevejscykler.

Roubaix SL8 fås i syv modeller, med S-Works-versionen med et Sram Red AXS-gruppesæt og Roval Terra CLX II-hjulsæt. Der er også et S-Works rammesæt tilgængeligt til brugerdefinerede byggerier. Resten af ​​modellerne kommer i flere malingsmuligheder og har en blanding af Shimano- og Sram-komponenter.

Samlet set repræsenterer Specialized Roubaix SL8 en væsentlig opgradering inden for aerodynamik, affjedringsteknologi og kørekomfort, hvilket gør den til et ideelt valg for udholdenhedsorienterede cyklister.

Definitioner:

– Endurance landevejscykel: En type landevejscykel designet til langdistanceture, der giver komfort og stabilitet.

– Futureshock affjedringsteknologi: Et frontaffjedringssystem, der absorberer stød og vibrationer for en mere jævn kørsel.

– Kulfiberoplægning: Arrangementet og orienteringen af ​​kulfiberplader i et kompositmateriale, hvilket påvirker rammens samlede styrke og stivhed.

– Aerodynamik: Undersøgelsen af, hvordan luft strømmer rundt om genstande, såsom en cykel, for at reducere modstand og forbedre ydeevnen.

Kilder: Specialiseret