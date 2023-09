SpaceX fortsætter med at slå rekorder, da det lancerede sin 62. mission for året, hvilket markerer endnu en milepæl for virksomheden. Missionen, som brugte en Falcon 9-raket, fandt sted ved NASAs Kennedy Space Center i Florida. Dette bringer SpaceX's samlede antal Falcon 9 eller Falcon Heavy opsendelser i de seneste 12 måneder til 83.

Administrerende direktør Elon Musk meddelte, at lanceringskadencen vil stige i de kommende måneder med sigte på 10 Falcon-flyvninger om måneden ved udgangen af ​​dette år og 12 om måneden næste år. SpaceX har allerede opnået 10 Falcon-opsendelser i en 30-dages periode, med det mål at gøre det til normen fremover.

SpaceX er ikke kun førende i verden med hensyn til antallet af opsendelser, men det er også førende i den samlede nyttelastmasse, der er opsendt i kredsløb i år. I første halvdel af 2023 leverede SpaceX omkring 447 tons last i kredsløb, hvilket tegner sig for omkring 80 procent af alt materiale, der blev sendt i kredsløb på verdensplan.

SpaceX's succes kan tilskrives flere faktorer, herunder genbrugen af ​​førstetrins boostere og nyttelastbeklædning. Virksomheden har også reduceret ekspeditionstiderne ved sine affyringsramper, hvor affyringsrampen i Florida oplevede en reduktion til mindre end fire dage mellem missionerne. West Coast affyringsrampen i Californien har været vært for 18 Falcon 9-missioner, men det tager længere tid at sætte op for hver mission på grund af et ældre design.

SpaceX's stigende opsendelseskadence har også ført til ændringer i operationerne ved den amerikanske rumstyrkes østlige rækkevidde. Serien har imødekommet den højere efterspørgsel efter opsendelse drevet af SpaceX og har strømlinet sin drift i overensstemmelse hermed.

Med SpaceX's ambitiøse mål for fremtiden forventes det at forblive på forkant med udforskning af rummet og fortsætte med at skubbe grænser inden for industrien.

kilder:

– SpaceX sætter rekord med årets 62. lancering – Ars Technica

– SpaceX leverer 80 % af den globale rumlanceringstonnage indtil videre i år – Teslarati