Find havdyr i dagens krydsord

Dagens krydsord, konstrueret af Ella Dershowitz, har et smart tema baseret på vandlevende beboere. Afsløren på 37-Across, "Aquatic denizen", fungerer som et fonetisk hint til de cirklede ord i puslespillet. Det er dog ikke hvilke som helst havdyr; de er alle væsner, hvis navne kan opdages ved at følge formen af ​​bogstavet C fra top til bund ved hjælp af de cirklede bogstaver. Nogle eksempler omfatter havsvamp og søpindsvin. Tag dig god tid og se, hvor mange havdyr du kan identificere!

Mens du løser krydsordet, kan du støde på nogle vanskelige spor. For eksempel refererer 15A til den bedst sælgende japanske manga- og anime-serie, NARUTO. 50A, IDIOM'er, kan være en udfordring for oversættere, da de er afhængige af billedlige eller videregivne fortolkninger af sprog. På samme måde, 16D's "skrå søjler?" henviser til OP-EDS, som er redaktionelle skævheder frem for arkitektoniske. Derudover sporer 25D LACES UP, hvilket er, hvad man gør for at blive klar til at skate, og 39D's EMPTY SET er en matematisk gruppering uden elementer.

Bare rolig, hvis du kæmper med fredagsgåder. Christina Iverson, en puslespilredaktør, tilbyder Easy Mode-nyhedsbrevet, som sender et fredagskrydsord med mere tilgængelige ledetråde direkte til din indbakke. På denne måde kan du øve dig og gradvist blive mere sikker på at løse disse sværere gåder. Hvis du er interesseret i at indsende dit eget krydsord til The New York Times, har de et åbent indsendelsessystem, der giver dig mulighed for at indsende dine gåder online.

Kilde: Ella Dershowitz' krydsord og nyhedsbrevet The New York Times Easy Mode.