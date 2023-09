SoundCloud introducerer opdagelsesfeed i TikTok-stil med korte klip og lodret rulning

SoundCloud har annonceret lanceringen af ​​en ny funktion, der ligner den populære sociale medieplatform, TikTok. Musikstreamingselskabet udruller et opdagelsesfeed, der giver brugerne mulighed for at scrolle lodret og lytte til korte klip af sange. Denne funktion, som oprindeligt blev testet i marts, vil nu være tilgængelig for alle SoundCloud-brugere på både iOS- og Android-enheder.

Den opdaterede app giver brugerne mulighed for at lytte til en 30-sekunders forhåndsvisning af en sang for at hjælpe dem med at beslutte, om de vil lytte til hele nummeret. Ved at trykke på afspilningsknappen, mens de lytter til forhåndsvisningen, kan brugerne problemfrit skifte til den fulde version af sangen.

For at kurere disse 30 sekunders højdepunkter fra sange udnytter SoundCloud kraften i Musiios AI. SoundCloud købte Musiio, en AI-startup, i 2022 for at forbedre sin musikopdagelsesoplevelse. Musiios teknologi vælger automatisk de bedste 30 sekunder fra hver sang.

Det nye opdagelsesfeed inkluderer også genvejsknapper til praktisk afspilningsliste og biblioteksstyring. Brugere kan nemt tilføje sange til deres afspilningslister eller biblioteker og like numre for at få adgang til dem senere i sektionen "Likede numre".

Selvom det nye opdagelsesfeed er en væsentlig tilføjelse, vil brugerne stadig have adgang til det traditionelle følgende feed. Ved at navigere til fanen "Følger" kan brugere se numre udgivet af de kunstnere, de følger.

SoundCloud er i øjeblikket vært for et omfattende katalog med mere end 320 millioner numre fra 40 millioner skabere. Selvom virksomheden ikke har oplyst det nøjagtige antal aktive brugere, hævder det at have 130 millioner engagerede fans baseret på et blogindlæg fra tidligere i år.

Virksomheden har arbejdet aktivt på initiativer til at støtte kunstnere i at promovere deres musik og få kontakt til fans. I maj introducerede SoundCloud en række engagementsværktøjer, herunder analyse- og direkte beskedfunktioner. Derudover testede den for nylig en funktion kaldet First Fans, som sikrer, at nye numre får et indledende boost ved at blive anbefalet til brugere med lignende smag.

SoundClouds fan-drevne royalty-program, som blev lanceret i 2021, omfatter nu mere end 500,000 kunstnere. I stedet for at fordele indtægter baseret på overordnede streams, distribuerer dette program annonce- og abonnementspenge til kunstnere baseret på kunstnernes brugere lytter til.

For at opnå rentabilitet har SoundCloud taget skridt til at styre sin arbejdsstyrke og allokere ressourcer effektivt. I maj afskedigede virksomheden 8 % af sine medarbejdere efter en reduktion på 20 % i arbejdsstyrken i august året før.

kilder:

– SoundCloud

– Musiio

(Ordantal: 353)