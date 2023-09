Marvel's Spider-Man 2 Limited-Edition PS5-pakke: Hvad du behøver at vide

Sony er ved at forberede lanceringen af ​​Marvels Spider-Man 2 med en specialudgave af PlayStation 5-pakke. Priset til $600 inkluderer dette bundt en standard PS5-konsol og alle de sædvanlige komponenter. Det, der dog gør denne pakke tiltalende, er de tre specifikke ekstramateriale, der er inkluderet: brugerdefinerede frontplader, en digital kupon til spillet og en unik DualSense-controller.

De brugerdefinerede frontplader har et rød-og-sort design, der afspejler dragten af ​​spillets hovedperson, Miles Morales. Frontpladen har en tekstureret finish, med skæringspunktet mellem farver en smule hævet. Det viser også tydeligt et hvidt Spider-Man-logo i nederste højre hjørne. Bagsiden er slank og sort med et hvidt Spidey-logo i bunden. Især er sidepladerne aftagelige, ligesom på standard PS5.

Ud over de brugerdefinerede frontplader kommer bundtet med en matchende DualSense-controller. Denne controller har det samme rød-og-sorte design som frontpladen, komplet med et hvidt Spider-Man-logo på touchpad'en. Selvom controlleren kan købes separat for $80, er det en ekstra bonus at have den inkluderet i pakken.

En af de iøjnefaldende funktioner i denne pakke er medtagelsen af ​​en digital download af Marvel's Spider-Man 2. Dette spil vil blive aktiveret ved dets officielle udgivelse den 20. oktober. Dette tilføjer betydelig værdi til pakken i betragtning af, at specialudgave konsoller er blevet sjælden denne konsolgeneration, hvilket gør den begrænsede udgave af PS5 til et ønskeligt samleobjekt.

Marvel's Spider-Man 2 limited-edition PS5-pakke er tilgængelig nu, hvor spillet er planlagt til at lancere eksklusivt til PS5 den 20. oktober. Gå ikke glip af din chance for at få fingrene i denne unikke og meget eftertragtede pakke.

kilder:

– Giovanni Colantonio / Digital Trends