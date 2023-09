Oppo og Sony annoncerer partnerskab for dual-layer stablede Sony-sensorer

Oppo og Sonys Lytia billedsensormærke har for nylig indgået et strategisk partnerskab for at introducere to-lags stablede Sony-sensorer til fremtidige Oppo-flagskibsenheder. Samarbejdet har til formål at "låse op for den næste æra af computerfotografering," ifølge Oppo, selvom der ikke er annonceret nogen specifik dato for udgivelsen af ​​den første enhed udstyret med denne nye sensor.

Sonys ExmorT IMX 888 stablede CMOS-sensor, som anvender 2-lags transistorpixelteknologi, fik sin debut tidligere på året i Xperia 1 V. Udover dette har Sony planer om at introducere yderligere to sensorer, der udnytter det stablede CMOS-sensordesign – IMX903 og IMX907.

Den vigtigste fordel ved det stablede CMOS-sensordesign er adskillelsen af ​​transistorer og fotodiodelag. Denne adskillelse giver mulighed for større dioder, hvilket resulterer i forbedret lysindfangning og bedre ydeevne i svagt lys. Et andet BBK-mærke, vivo, har tidligere på sommeren indgået partnerskab med Sonys Lytia-afdeling for deres kommende vivo X100-flagskibsserie, som også vil indeholde brugerdefinerede Sony stablede CMOS-sensorer.

Dette partnerskab mellem Oppo og Sonys Lytia-mærke markerer den voksende betydning af computerfotografering i smartphone-industrien. Ved at inkorporere avancerede billedsensorer kan smartphones forbedre deres fotograferingsmuligheder betydeligt, især under udfordrende lysforhold.

Efterhånden som brugere i stigende grad stoler på deres smartphones som deres primære fotograferingsenheder, stræber virksomheder som Oppo og Sony konstant på at skubbe grænserne for billedteknologi. Med de seneste to-lags stablede Sony-sensorer sigter Oppo efter at give brugerne en endnu mere exceptionel fotograferingsoplevelse på deres fremtidige flagskibsenheder.

kilder:

– Oppo.com

– Sonys Lytia billedsensormærke.