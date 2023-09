Nye hovedtelefoner fra Indian Tech Start-Up lover unik oplevelse

En indisk tech start-up kaldet Rapture Innovation Labs har udviklet et par hovedtelefoner, der tilbyder en unik lydoplevelse. Sonic Lamb-hovedtelefonerne har patenteret hybrid-driverakustik, der kombinerer luft- og kropsledning, specielt knogleledning. Mens knogleledningsteknologi allerede er til stede i nogle kablede øretelefoner, er det mindre almindeligt blandt hovedtelefoner.

I modsætning til traditionelle hovedtelefoner, som gengiver mellem- og højfrekvenser ved hjælp af luftledning, bruger Sonic Lamb-hovedtelefonerne en kombination af en dynamisk lyddriver og en hybrid subwoofer-enhed. Dette giver dem mulighed for at gengive bas og lavere frekvenser ved hjælp af kropsledning, hvilket skaber en mere fordybende lydoplevelse.

Et interessant træk ved Sonic Lamb-hovedtelefonerne er en skive på hovedtelefonerne, der giver brugerne mulighed for at skifte mellem forskellige lydtilstande. "Hør"-tilstanden bevarer en neutral lydsignatur, mens "Feel"-tilstanden forbedrer bas til up-tempo musik. "Immerse"-tilstanden er ideel til genrer som dans og techno, der giver et tilfredsstillende basniveau uden at overskygge andre frekvenser. Der er også en "Beast"-tilstand, der giver endnu mere dybde til film og actionfyldte lydspor.

På trods af deres innovative design har Sonic Lamb-hovedtelefonerne nogle få ulemper. Ørepuderne og pandebåndet har en tendens til at rynke over tid, og kvaliteten og feedbacken af ​​de fysiske knapper kunne bruge forbedringer. Disse problemer forventes dog at blive behandlet i fremtidige detailenheder.

Med hensyn til pris er Sonic Lamb-hovedtelefonerne prissat til 19,999 INR, men der er et tidsbegrænset tilbud til 15,999 INR. I betragtning af deres unikke funktioner og værdipotentiale kan disse hovedtelefoner være en attraktiv mulighed for lydentusiaster.

Samlet set tilbyder Sonic Lamb-hovedtelefonerne fra Rapture Innovation Labs en overbevisende lydoplevelse med deres hybrid-driverakustik og tilpasselige lydtilstande. Selvom de kan have et par mindre problemer, giver de et unikt alternativ til traditionelle hovedtelefoner og kan forme fremtiden for hovedtelefonteknologi.

kilder:

– Vishal Mathur. "Sonic Lamb Hybrid Headphones Review: En indisk teknisk start-up omdefinerer lydoplevelsen." HT Tech. 12. september 2023.