MTV samarbejder med Snapchat for at integrere AR-oplevelser til Video Music Awards-afstemning

MTV er gået sammen med Snapchat for at give brugerne mulighed for at stemme på en kategori ved de kommende Video Music Awards (VMAs) ved hjælp af Snapchats AR-baserede linser. Ved at udnytte Snaps kamerasæt sigter MTV på at inkorporere augmented reality (AR) oplevelser i prisuddelingen.

Når de tre finalister for kategorien Bedste nye kunstner er fastlagt, vil Snapchat-brugere have mulighed for at afgive deres stemmer ved hjælp af en speciel linse skabt af Saucealitos. Ved at signalere deres valg med en, to eller tre fingre kan brugerne vælge den kunstner, de vil stemme på. Selvom det stadig er usikkert, hvor stor en indflydelse Snapchat-afstemningen vil have på den endelige opgørelse, tæller hver stemme.

Under VMA-livestreamen planlægger MTV at vise en AR Moonperson, med selfies indsendt af fans, under hele begivenheden. Som en nostalgisk touch bad MTV folk om at indsende deres selfies på forhånd ved hjælp af en traditionel form.

For yderligere at engagere seerne kan enkeltpersoner opleve AR Moonperson-effekten og projicere den ind i deres eget hjem. Ved at vælge en selfie fra deres kamerarulle kan de se den flydende Moonperson med deres eget ansigt synligt i visiret.

Snapchat-brugere kan få adgang til disse AR-oplevelser fra kl. 11 ET den 12. september, flere timer før VMA begynder kl. 8 ET.

Mens MTV's tidligere VMA'er registrerede 40.1 millioner interaktioner på tværs af populære sociale medieplatforme som Facebook, Instagram, Twitter og YouTube, var Snapchat fraværende på listen. MTV erkendte dog, at Snapchat er velegnet til sin målgruppe på 13- til 24-årige.

Dette samarbejde med MTV markerer Snapchats officielle indtræden i prisudstillingen med kamerasættet. Tidligere havde Snap samarbejdet med forskellige musikfestivaler, kunstnere på turné og sportsturneringer for at introducere AR-oplevelser til fans. LA Rams fodboldhold brugte for eksempel Snapchats teknologi på stadion til at vise fans på den store skærm.

Snaps vægt på brandede og AR-baserede kameraløsninger er blevet mere og mere tydeligt. Ud over at samarbejde med musikfestivaler har virksomheden lanceret AR Enterprise Services (ARES), der tilbyder værktøjer såsom AR Try-On og 3D-produktvisning. Snap introducerede også AR Mirrors, der gør det muligt for brands at integrere sin teknologi i fysiske rum.

kilder:

- MTV

– Snap