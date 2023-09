Singapores Monetary Authority giver licens til AsiaNext, en Digital Asset Exchange

Monetary Authority of Singapore (MAS) har tildelt en licens til AsiaNext, et digitalt aktivudvekslings-joint venture dannet af schweiziske SIX Group. AsiaNext har fået status som en anerkendt markedsoperatør (RMO), hvilket giver det mulighed for at drive et organiseret marked for værdipapirer og kollektive investeringsordninger. Derudover modtog firmaet en principgodkendelse til en Capital Markets Services (CMS) licens i juni.

AsiaNext CEO, Chong Kok Kee, betragter denne anerkendelse fra MAS som en positiv udvikling for industrien. Han mener, at ansvarlige virksomheder nu kan arbejde hen imod at opnå mainstream-adoption af digitale aktiver i et sikkert økosystem.

AsiaNext blev etableret i 2021 og er et joint venture mellem SIX Group og SBI Digital Asset Holdings, et datterselskab af det Tokyo-baserede finansielle firma, SBI Group. Denne digitale aktivudveksling er specifikt rettet mod institutionelle kunder og har til formål at levere tjenester til banker, familiekontorer, kapitalforvaltere, mæglere, prime brokers, hedgefonde og market makers. Med RMO- og CMS-licenserne vil AsiaNext tilbyde integrerede noterings-, handels- og post-trade-tjenester for digitale aktiver.

Beslutningen om at etablere AsiaNexts hovedkvarter i Singapore stammer fra landets gunstige regulatoriske miljø for fintech-virksomheder. Singapores forpligtelse til at fremme innovation og dets anerkendelse som et globalt knudepunkt for handel med digitale aktiver var afgørende faktorer i SBI Digital Asset Holdings' administrerende direktør, Fernando Luis Vázquez Caos, beslutning.

Denne seneste licens givet af MAS til AsiaNext viser Singapores fortsatte støtte til udviklingen og væksten af ​​den digitale aktivindustri. Det positionerer Singapore som en attraktiv destination for fintech-virksomheder, der ønsker at operere i et reguleret og fremsynet miljø.

Definitioner:

– Monetary Authority of Singapore (MAS): Singapores centralbank og finansielle tilsynsmyndighed.

– Anerkendt markedsoperatør (RMO): En licens givet af MAS til at drive et organiseret marked for værdipapirer og kollektive investeringsordninger.

– Capital Markets Services (CMS)-licens: En licens givet af MAS til at levere forskellige regulerede aktiviteter relateret til handel med værdipapirer og derivater.

Kilder: MAS, AsiaNext CEO Chong Kok Kee, SBI Digital Asset Holdings CEO Fernando Luis Vázquez Cao.