Androids opdateringer fra september 2023 giver forbedret FIDO2-understøttelse af pinkoder

Google udruller systemopdateringer til Android i september 2023, som inkluderer forskellige forbedringer og nye funktioner. Disse opdateringer leveres gennem Play Butik og dækker kerne OS-komponenter samt apps som Play Services og Play Butik.

En bemærkelsesværdig opdatering for denne måned er den forbedrede understøttelse af FIDO2-sikkerhedsstandarden på Android. FIDO2, der almindeligvis bruges til to-faktor-autentificering, har vundet popularitet i teknologiindustrien med introduktionen af ​​adgangskodeløse login-metoder. For at styrke sikkerheden understøtter Android nu tilføjelse af en pinkode for at beskytte adgangsnøgler. De nærmere specifikationer for denne support er endnu ikke kendt, men det kan involvere at indtaste en PIN-kode til en tilsluttet FIDO2-sikkerhedsnøgle eller tilføje en PIN-kode til Android-telefoner, der selv fungerer som FIDO2-nøgler. Flere detaljer vil blive afsløret, når Google Play Services version 23.35 frigives.

Derudover vil Google Wallet modtage mindre forbedringer, såsom nye indstillinger for e-mail-præferencer og en bedre korthåndteringsoplevelse for brugere i Japan. Play Butik introducerer en ny indstillingsside, der forenkler undersøgelsesvalg for brugere.

Overordnet set viser disse opdateringer Googles vedvarende forpligtelse til at forbedre Android-oplevelsen og give brugerne forbedrede sikkerhedsfunktioner.

kilder:

– Google Play Butik-opdateringer

– FIDO2 sikkerhedsstandarddefinition