Digital Connectivity and Lifeline Awareness Week: Gør stemme- og bredbåndstjenester tilgængelige for alle

I dagens sammenkoblede verden er adgang til tale- og bredbåndstjenester ikke kun en bekvemmelighed, men en nødvendighed. Det giver en livline til nødhjælp, muliggør kommunikation med offentlige tjenester, forbinder enkeltpersoner til samfundsressourcer og holder venner og familie forbundet. Det er dog ikke alle, der har råd til omkostningerne ved disse vitale tjenester, og mange husstande i USA forbliver uforbundne.

I erkendelse af betydningen af ​​stemme- og bredbåndsadgang for lavindkomstindivider og veteraner, har Federal Communications Commission (FCC) og Michigan Public Service Commission (MPSC) samarbejdet om at gøre disse tjenester mere overkommelige. Gennem Lifeline Assistance-programmet og Affordable Connectivity-programmet kan berettigede forbrugere få rabat på deres månedlige gebyrer for tale- og bredbåndstjenester.

Lifeline- og Affordable Connectivity-programmerne giver en månedlig rabat på regninger til berettigede lavindkomstforbrugere, inklusive dem, der deltager i Veterans Pension Program. Deltagerne har mulighed for at anvende deres Lifeline-rabat på tale, bredbånd eller en tale-bredbåndspakke, mens ACP-rabatten anvendes specifikt til bredbåndstjenester.

Desuden har FCC etableret Enhanced Link-Up og Lifeline-programmer for Tribal Lands, der anerkender de unikke behov hos enkeltpersoner i disse områder. Reglerne for støtteberettigelse for Lifeline-programmet er også blevet opdateret for at forhindre overlapning af støtte og sikre, at kun dem, der virkelig har brug for det, modtager denne vitale hjælp.

Digital Connectivity and Lifeline Awareness Week, proklameret af guvernør Gretchen Whitmer, har til formål at øge bevidstheden om tilgængeligheden af ​​disse programmer og opmuntre berettigede borgere til at tilmelde sig. Forskellige organisationer, statslige agenturer, industriledere og forbrugerfortalere går sammen om at uddanne beboerne om statslige og føderale programmer for tale- og bredbåndsforbindelse.

Ingen borger bør være uden telefon eller bredbåndstjeneste, blot fordi de ikke har råd til det. Ved at promovere Lifeline og Affordable Connectivity Program kan vi sikre, at alle amerikanske borgere har adgang til overkommelige tale- og bredbåndstjenester.

