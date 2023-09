Sefton Careline overgår til en Software-as-a-Service-platform for forbedret kundebeskyttelse

Sefton Careline, den hjemmeteknologiske plejetjeneste leveret af Sefton Council, er ved at gå over til en Software-as-a-Service (SaaS) platform for at beskytte sine kunder under Storbritanniens overgang fra analog til internetprotokol (IP) kommunikationsnetværk. Virksomheden har valgt Tunstall Healthcares PNC IP SaaS som sin nye platform, hvilket sikrer, at Sefton Careline opererer på den mest up-to-date teknologi og er forberedt på skiftet til digital.

Ved at skifte til en SaaS-model kan Sefton Careline undgå den tid og de omkostninger, der er forbundet med at indkøbe, vedligeholde og administrere hardwareinfrastruktur. Den nye teknologi giver også operatører mulighed for at arbejde hjemmefra, hvilket gør tjenesten mere agil og effektiv. Workflow-vejledning er blevet implementeret for at give hurtigere svartider, hvilket resulterer i en forbedret brugeroplevelse for beboerne.

Sefton Careline tilbyder plejepakker til lokale beboere, der er blevet udskrevet fra hospitalet, og leverer overvågnings- og responstjenester. Bærbare vedhæng er tilgængelige, så beboerne kan tilkalde hjælp, sammen med sensorer installeret i deres hjem. Denne teknologi sikrer, at beboerne kan forblive uafhængige derhjemme.

Jo Alty, leder af Sefton Careline, udtrykte sin tilfredshed med overgangen og sagde, at den har gjort tjenesten mere fleksibel og brugervenlig for både teamet og beboerne. Et tæt samarbejde med Tunstall Healthcare har muliggjort en glidende overgang til gavn for alle involverede i Careline-tjenesten.

Carissa Turner, leveringschef hos Tunstall Healthcare, understregede vigtigheden af ​​at gå over til en SaaS-model som forberedelse til den digitale overgang. PNC IP SaaS-platformen blev lanceret i april i år forud for den gradvise digitale overgang i Storbritannien, som efter planen skal være afsluttet i 2025.

Overordnet set vil overgangen til en SaaS-platform i høj grad gavne Sefton Careline og dets kunder, hvilket sikrer, at tjenesten forbliver pålidelig og up-to-date under Storbritanniens overgang til et digitalt kommunikationsnetværk.

kilder:

– Sefton Council

– Tunstall Healthcare