Apples anden generation af AirPods Pro skifter til USB-C til opladningsetui

Apple har annonceret under iPhone 15-begivenheden, at anden generation af AirPods Pro nu kommer med et USB-C-opladningsetui. Dette er en væsentlig ændring, da det betyder, at AirPods Pro nu vil bruge den samme oplader som iPad og MacBook, hvilket giver brugerne mulighed for at bruge ethvert USB-C-kabel, de har til rådighed. AirPods Pros kompakte størrelse og batterikapacitet gør den kompatibel med en række USB-C-kabler, hvilket sikrer bekvemmelighed for brugerne.

Derudover vil den nye AirPods Pro fortsætte med at understøtte trådløs opladning, hvilket giver brugerne fleksibiliteten til at oplade deres øretelefoner uden behov for kabler. Med hensyn til beskyttelse er der sket en lille forbedring i støv- og vandmodstanden på AirPods Pro. De har nu en IP54-klassificering, som giver et vist forsvar mod støvpartikler og vandstænk. Brugere bør dog undgå at nedsænke AirPods Pro i vand.

Selvom der endnu ikke er nyheder om, hvornår andre versioner af AirPods vil følge trop, forventes det, at dette skift til USB-C vil blive vedtaget i fremtidige modeller. Prisen på de nye AirPods Pro vil forblive på $249 i USA og 30 andre lande, og de vil være tilgængelige for køb fra den 22. september.

Samlet set tilbyder dette skift til USB-C-opladning til anden generation af AirPods Pro større kompatibilitet og bekvemmelighed for brugerne samt forbedret beskyttelse mod støv og vand. Apple fortsætter med at forbedre sine produkter for at imødekomme kundernes skiftende behov.

Kilder: Apple Event – ​​iPhone 15-lancering